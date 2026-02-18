美俄烏三方會談 擁頓內茨克成關鍵

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
美俄烏三方17日在瑞士日內瓦會談，美伊同日也在日內瓦舉行間接會談，阿曼外交部長(右)阿布塞迪與美特使威特科夫和川普女婿庫許納在會前見面。(路透)
美俄烏三方17日在瑞士日內瓦會談，美伊同日也在日內瓦舉行間接會談，阿曼外交部長(右)阿布塞迪與美特使威特科夫和川普女婿庫許納在會前見面。(路透)

俄羅斯烏克蘭與美國代表17日在日內瓦展開三方會談，據俄媒引述消息人士指出，首日氣氛緊張，歷時六小時仍未突破。俄方持續要求烏克蘭割讓頓內茨克(Donetsk)地區，基輔則拒絕讓步。美方加強斡旋之際，俄軍同時對烏南發動空襲，和平談判前景更添變數。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在深夜演說中表示，烏方已準備好迅速達成一份「有尊嚴的協議」以終結戰爭，並正等待談判代表團的報告。澤倫斯基同時向俄方喊話，「問題在於俄羅斯人究竟想要什麼？」

烏方首席談判代表、國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫(Rustem Umerov)發表聲明指出，首日談判重點在於「實際問題與可能決議的機制」，但他並未透露具體細節。在會談展開前，俄羅斯徹夜對烏克蘭全境發動猛烈空襲，重創南部港口城市敖德薩市(Odesa)的供電網路，導致數萬民眾在嚴冬中面臨斷水斷電。

與此同時，川普政府派出特使威科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)代表美方斡旋。川普在空軍一號上向記者表示，「談判將會非常容易，我的意思是，烏克蘭最好快點坐到談判桌前。」

俄羅斯代表團則由總統助理梅丁思基(Vladimir Medinsky)領軍，俄方代表還包括情報局長科斯秋科夫(Igor Kostyukov)及負責經濟事務的德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)。俄羅斯要求烏克蘭割讓頓內次克其餘20%尚未被俄軍占領的地區，但遭基輔堅決拒絕。目前俄羅斯約占領烏克蘭20%的領土，包括克里米亞(Crimea)及部分頓巴斯(Donbas)地區。

除領土外，雙方在扎波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠的控制權以及西方部隊在戰後烏克蘭扮演的角色等問題上，依然各持己見。會談將於18日繼續。

美和俄烏代表17日在日內瓦展開三方會談，特使威科夫與川普女婿庫許納代表美方斡旋。...
美和俄烏代表17日在日內瓦展開三方會談，特使威科夫與川普女婿庫許納代表美方斡旋。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

