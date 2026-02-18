伊朗且談且戰 在荷莫茲海峽實彈軍演

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
伊朗革命衛隊17日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)
伊朗革命衛隊17日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)

美國與伊朗舉行第二輪間接核談判的同時，各自擺出作戰能力作為後盾。在美軍兩個航空母艦戰鬥群開抵的同時，伊朗革命衛隊(IRGC)則在戰略及石油航運要衝荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)舉行大規模軍演及實彈射擊。

美聯社等外媒紛紛引述伊朗革命衛隊喉舌塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)17日的報導，革命衛隊於17日在荷莫茲海峽執行飛彈實彈發射演習，並以確保航行安全為由，將海峽部分海域封鎖數小時。演習範圍涵蓋荷莫茲海峽、波斯灣及阿曼灣等水域。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei) 在軍演後的電視講話說，「我們不斷聽到他們(美國)向伊朗又派來了軍艦，軍艦當然是一種危險的武器，但更危險的是能夠擊沉它的武器」。他警告美國，若想用軍力迫使伊朗同意預先設定的談判結果，將是「愚蠢」的行為。

哈米尼稱限制伊朗彈道飛彈射程的要求「不合邏輯」，並稱此要求干涉了伊朗擁有自衛武器的權利。他說：「任何沒有威懾性武器的國家，都將被敵人踩在腳下。」

伊朗革命衛隊16日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)
伊朗革命衛隊16日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)

目前全球原油每天有20%要通過荷莫茲海峽運送賣到世界各地，封鎖海峽一直是伊朗的武器之一。因此在此實彈軍演，被視為外交談判同步發出軍事訊號。

伊朗官媒報導，此次演習由伊斯蘭革命衛隊海軍主導，革命衛隊總司令親自督師，屬於「複合型、有針對性」的實兵演練，重點在於檢驗海軍部隊戰備狀態、演練海峽安全管控方案，以及強化對等軍事應對能力，同時結合地緣優勢作出部署。

伊朗革命衛隊17日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)
伊朗革命衛隊17日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)

報導又說，多枚飛彈自伊朗本土及沿岸地區發射，全部命中設定在荷莫茲海峽內的目標。

外媒紛紛認為，伊朗目前對於談核判的態度是既開放又強硬，哈米尼的講話，也說明他對於美軍在中東地區大舉部署兩大航空母艦母戰鬥群，擺出一副「那又怎麼樣」的態度。

參與談判的伊朗副外長塔赫特－拉凡奇(Majid Takht-Ravanchi)表示，德黑蘭可能願意在核問題上做出妥協，但華盛頓為首的國際社會必須放寬制裁。

伊朗革命衛隊16日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)
伊朗革命衛隊16日發布的照片顯示在荷莫茲海峽舉行大規模軍演及實彈射擊。(歐新社)

