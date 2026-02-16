我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

和平理事會19日登場 討論加薩議題 50億重建資金到位

編譯中心／綜合報導
川普總統19日將首次召開和平理事會會議，預計至少有20個國家的代表團將出席，討論加薩議題。圖為川普2025年12月29日在佛州與以色列總理內唐亞胡會面。(美聯社)
川普總統19日將首次召開和平理事會會議，預計至少有20個國家的代表團將出席，討論加薩議題。圖為川普2025年12月29日在佛州與以色列總理內唐亞胡會面。(美聯社)

川普總統19日將首次召開和平理事會會議，預計至少有20個國家的代表團將出席，討論加薩議題。兩名以色列官員14日表示，以國外交部長薩爾將會出席這場會議。同時川普總統15日透露和平理事會成員國已承諾將為此一巴勒斯坦領土重建工作提供50億美元資金，並敦促哈瑪斯依照他為戰後加薩提出的計畫推動解除武裝。

美聯社報導，川普在和平理事會的創始會議前，在社群平台真實社群發文指出：「非常重要的是，哈瑪斯必須堅守其全面且立即解除武裝的承諾。」

美國官員上周告訴路透，川普在華府舉行的這場會議有兩大重點，一是宣布數十億美元的加薩重建計畫，二是詳細說明一支獲得聯合國授權的維和部隊的部署計畫，負責巴勒斯坦加薩區穩定。

路透報導，出席和平理事會會議將包括多位國家元首。該理事會是在聯合國安全理事會決議支持下成立，為川普結束加薩戰爭方案的一部分。

目前加入和平理事會的包括土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯及卡達等中東國家，也包括印尼等主要新興國家。然而，其他世界強權及美國傳統的西方盟友立場則較為謹慎。

美官員表示，19日會議將聚焦加薩局勢。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯兩年來的戰爭，已經讓加薩大部分地區成為廢墟。

哈瑪斯2023年10月突襲以色列而引爆加薩戰爭，解除武裝是美國斡旋以色列與這個巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織達成的停火協議當中第二階段的關鍵內容。雙方於去年10月同意停火計畫。聯合國於去年11月表決通過支持這項計畫。

停火協議第二階段規定，以色列部隊將逐步從加薩撤離，而哈瑪斯則應予解除武裝，同時由一支國際穩定部隊(International Stabilization Force)進駐以確保安全。

哈瑪斯雖曾多次表示解除武裝是「紅線」，但也已經示意可能考慮將武器移交給未來的巴勒斯坦治理當局。雙方至今仍每天互控對方違反停火協議。

加薩 哈瑪斯 巴勒斯坦

