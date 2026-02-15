慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

國務卿魯比歐14日在德國慕尼黑國際安全會議發表重要講話，他試圖安撫不安的歐洲盟友，不會拋棄歐洲，但希望「振興」跨大西洋聯盟，強大歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)14日在年度慕尼黑安全會議發表演說，一反川普 政府過去敵視歐洲的態度，稱歐洲為「盟友」，美國是「歐洲的孩子」，雙方將攜手邁向繁榮。不過他也堅持川普政府對歐洲的政策，強調歐洲必須改變，重塑大西洋兩岸關係仍是川普政府的優先目標。

魯比歐指出，美國的根源來自歐洲，盡管歐洲與大西洋兩岸關係需要改變，美國永遠是歐洲的盟友。

他此一發言明顯有替川普政府緩頰的意圖。歐洲各國領袖對去年慕尼黑安全會議的情形仍記憶猶新，當時副總統范斯 (JD Vance)嚴厲抨擊歐洲價值，震驚歐洲政界。在此之後，川普政府又有多項對歐洲的強硬聲明與行動，包括川普總統在格陵蘭 事件上，威脅反對美國併吞格陵蘭的歐洲國家，將對他們進行關稅制裁。

早前一日，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)在會議開幕式上呼籲美國與歐洲「修補與重建大西洋兩岸間的信任。」他同時指出，即使強大如美國，也不能在一個舊秩序已蕩然無存的世界中獨斷獨行。他表示，歐洲會繼續堅守其價值，包括言論自由、氣候變遷與自由貿易。

魯比歐則是試圖安撫歐洲，表示川普政府希望「振興」跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。他說：「雖然我們已經做好必要時單獨行動的準備，但我們傾向、我們期望與在座歐洲朋友們攜手，共同推動此一目標。」

他表示，終結跨大西洋聯盟關係「絕非我們的目標，也不是我們的願望。」他略帶感性地說道，「我們的家也許是在西半球，但是我們永遠是歐洲的孩子。」

魯比歐表示，美國與歐洲自加平戰爭(韓戰)到坎達哈行動(阿富汗戰爭)，都是併肩浴血戰鬥，「我在今天要表明態度，美國正在向通往繁榮新世紀的道路前進，而且再一次地，我們要與你們攜手前行，我們珍愛的盟友與我們的老友。」

不過盡管魯比歐的態度較之前緩和許多，但是他也強調，川普政府推動歐洲改變的方針並未改變。他表示，冷戰結束導致西方世界陷入「歷史已走入盡頭」的狂歡亢奮情緒，以為現在是住在一個沒有彊界，人人都是世界公民的世界。他表示，「我們曾經一起犯下錯誤，現在我們也應一起面對此一事實，並且合作重建。」

魯比歐表示，這就是美國有時在要求歐洲改變時過於直接與急切的原因。他說：「這就是為什麼川普總統要求我們在歐洲的朋友們認真對待此事並做出對等回應的原因。」

白宮官員表示，魯比歐傳遞的訊息與去年范斯的並無二致，不過在語氣上較為軟化。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則表示，魯比歐的演說「非常令人安心。」但川普政府在一些議題上依然態度強硬。