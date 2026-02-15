川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
川普總統正推動建構北約3.0，一個自主強大與美國合作的新北約，但現行北約成員有不同想法。圖為川普總統去年6月北約年度峰會結束後的記者會。(美聯社)
川普總統正推動建構北約3.0，一個自主強大與美國合作的新北約，但現行北約成員有不同想法。圖為川普總統去年6月北約年度峰會結束後的記者會。(美聯社)

政治新聞網Politico指出，川普政府大力推動的「北約3.0」(NATO3.0)雛型在本屆慕尼黑安全會議逐漸浮現，就表面看來，這正是川普政府長期以來所希望的，但實際上川普總統可能不會喜歡新版的北約組織。

歐洲領袖在慕尼黑安全會議上紛紛發言，強調要加強軍事預算，構建新的大西洋兩岸聯盟關係，也就是所謂的NATO3.0。雖然增加軍事預算是川普政府要求北約改革的首要項目，但是歐洲領袖們卻有自己的打算，他們在歐洲愛國主義的感召下，紛紛表示要發展自己的武力、太空與科技部分，減少對外界的依賴，包括美國在內。言下之意是要建立一個向歐洲傾斜的NATO3.0。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示，北約不只是歐洲的競爭優勢，也是美國的，因此雙方應合作加強關係。但是他也指出，歐洲應該壯大自己的力量，不但能抵擋俄羅斯的侵略野心，也必須能夠抗拒美國的威脅。

專家指出，歐美關係就是一對老夫老妻，不太可能離婚，但是會分房睡。在歐洲領袖的心目中，NATO3.0是尊重與視美國為一個值得信賴的盟友，歐洲會加強國防，並在全球險地區分擔維持安全與和平的任務，成為一個值得信賴的軍事盟友。不過梅爾茨也指責歐洲過度依賴美國。

瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)則強碉，北約太過重要，不容分裂。他指出，大家應面對現實，歐美間的關係確實己經受損，但是這並不表示就要徹底放棄歐美間的盟友關係。

歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯(Andrius Kubilius)指出，最近美國威脅要擁有格陵蘭事件， 對歐洲而言正是一個強化其國防的機會。他表示，他強烈要求將歐洲快速反應部隊增至10萬人，以取代可能撤走的美軍。

川普政府要的NATO3.0，是一個強大，能夠分擔責任的歐洲盟友。但是在川普政府巨大壓力下，歐洲各國都已朝向戰略與軍事自主的方向思考。庫比柳斯「我們如今活在力量即真理的世界。我們因應這個危險世界的答案是…歐洲獨立，歐洲自主。歐洲要為自我防衛承擔更多責任。」

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)也警告，歐洲與美國當前狀況出現「結構性而非暫時性」轉變，「為了維持力量，北約必須更加歐洲化。」

北約 川普 歐盟

