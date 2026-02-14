慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

德國總理梅爾茨（右）13日在慕尼黑安全會議上直指，國際秩序已不復存在，呼籲歐洲和美國重建跨大西洋信任。照片為梅爾茨在場邊與美國國務卿魯比歐（左）會談。(路透)

德國 總理梅爾茨(Friedrich Merz)很少跟川普 總統唱反調，此前投入大量心力與川普建立友誼，希望能在烏克蘭與其他安全議題上產生影響。不過，梅爾茨13日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)開幕式演講指出，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，可能已經「揮霍殆盡」。他在演說中呼籲美國與歐洲應該一起「修復並重振跨大西洋的信任」，建立新的「跨大西洋夥伴關係」。

梅爾茨在演講中多次描述美國人民是「朋友」，美國與歐洲依然需要彼此做為合作夥伴。他列舉川普政策如何背離德國人與其他歐洲人曾經相信與美國共享的價值理念，包括反對仇恨言論、對抗氣候變遷、支持自由貿易。

慕尼黑安全會議是邀集全球各國安全主管官員的年度盛會，出席佳賓包括多名歐洲領袖及美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

紐約時報分析，副總統范斯 2025年在慕尼黑安全會議的演講中對歐洲提出批評，梅爾茨這段發言似乎是遲來的回應。范斯在演講中批評歐洲領袖壓迫某些保守派言論，把極右派排除於政府之外。

梅爾茨演講表示：「歐洲與美國之間已經產生裂痕。范斯一年前在慕尼黑公開說過這一點，他說的沒錯。這種MAGA運動的文化戰爭，不是我們的戰爭。」

德語演說最後，梅爾茨改以英語對美國政府喊話。他說：「在強權對立時代，就算美國也沒有強到能夠單打獨鬥 。親愛的朋友們，身為北約成員不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的競爭優勢。」

德國官員說，梅爾茨在演講之前對於用字遣詞仔細推敲，這段演講堪稱在世界秩序出現劇烈變化之際，德國以新觀點為歐洲戰略做出宣言。

梅爾茨在演講中說，二次世界大戰後的世界秩序就算在最輝煌時期也不完美，但現在秩序卻已不存在。他表示，歐洲將遵守氣候協議，支持世界衛生組織。

梅爾茨在最新一期「外交事務」(Foreign Affairs)期刊發表了與演說內容相同的文章。