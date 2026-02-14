我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

記者顏伶如／綜合報導
德國總理梅爾茨（右）13日在慕尼黑安全會議上直指，國際秩序已不復存在，呼籲歐洲和美國重建跨大西洋信任。照片為梅爾茨在場邊與美國國務卿魯比歐（左）會談。(路透)
德國總理梅爾茨（右）13日在慕尼黑安全會議上直指，國際秩序已不復存在，呼籲歐洲和美國重建跨大西洋信任。照片為梅爾茨在場邊與美國國務卿魯比歐（左）會談。(路透)

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)很少跟川普總統唱反調，此前投入大量心力與川普建立友誼，希望能在烏克蘭與其他安全議題上產生影響。不過，梅爾茨13日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)開幕式演講指出，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，可能已經「揮霍殆盡」。他在演說中呼籲美國與歐洲應該一起「修復並重振跨大西洋的信任」，建立新的「跨大西洋夥伴關係」。

梅爾茨在演講中多次描述美國人民是「朋友」，美國與歐洲依然需要彼此做為合作夥伴。他列舉川普政策如何背離德國人與其他歐洲人曾經相信與美國共享的價值理念，包括反對仇恨言論、對抗氣候變遷、支持自由貿易。

慕尼黑安全會議是邀集全球各國安全主管官員的年度盛會，出席佳賓包括多名歐洲領袖及美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

紐約時報分析，副總統范斯2025年在慕尼黑安全會議的演講中對歐洲提出批評，梅爾茨這段發言似乎是遲來的回應。范斯在演講中批評歐洲領袖壓迫某些保守派言論，把極右派排除於政府之外。

梅爾茨演講表示：「歐洲與美國之間已經產生裂痕。范斯一年前在慕尼黑公開說過這一點，他說的沒錯。這種MAGA運動的文化戰爭，不是我們的戰爭。」

德語演說最後，梅爾茨改以英語對美國政府喊話。他說：「在強權對立時代，就算美國也沒有強到能夠單打獨鬥 。親愛的朋友們，身為北約成員不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的競爭優勢。」

德國官員說，梅爾茨在演講之前對於用字遣詞仔細推敲，這段演講堪稱在世界秩序出現劇烈變化之際，德國以新觀點為歐洲戰略做出宣言。

梅爾茨在演講中說，二次世界大戰後的世界秩序就算在最輝煌時期也不完美，但現在秩序卻已不存在。他表示，歐洲將遵守氣候協議，支持世界衛生組織。

梅爾茨在最新一期「外交事務」(Foreign Affairs)期刊發表了與演說內容相同的文章。

梅爾茨演說後幾個小時，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)演說指出，歐洲必須成為地緣政治強權。他說，這個發展正在進行中，但在國防、科技領域必須加快腳步，對於所有大國去風險化，以便擁有更多獨立自主空間。

德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議上直指，國際秩序已不復存在，美國的全球領導力...
德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議上直指，國際秩序已不復存在，美國的全球領導力被川普總統揮霍一空。(路透)

世報陪您半世紀

德國 川普 范斯

上一則

「喜歡那段虐待影片」名列艾普斯坦檔案 阿聯企業家、高盛法務長辭職

下一則

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

延伸閱讀

不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果

不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果
川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據
核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東
川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返