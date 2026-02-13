天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
在這張由路透取得影片畫面截圖的照片中，1月3日可見委內瑞拉首都卡拉卡斯上空直升機掠過，地面升起爆炸後的濃煙。(路透)
在這張由路透取得影片畫面截圖的照片中，1月3日可見委內瑞拉首都卡拉卡斯上空直升機掠過，地面升起爆炸後的濃煙。(路透)

華爾街日報13日獨家報導，知情人士透露，美軍在擄獲委內瑞拉前總統馬杜洛的行動中，曾使用Anthropic的人工智慧工具「Claude」，顯示AI模型正逐步在五角大廈獲得實際運用。

Anthropic的使用準則明文禁止將Claude用於促成暴力、開發武器或進行監控。知情人士指出，此次行動中對Claude的運用，是透過Anthropic與資料公司Palantir Technologies的合作進行，而美國國防部與聯邦執法機構一直在使用Palantir的工具。

華爾街日報先前報導，Anthropic對五角大廈如何使用Claude的疑慮，已促使政府官員考慮取消一紙於2025年夏天授予、最高價值達2億美元的合約。知情人士表示，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）已多次公開對AI用於自主致命行動與國內監控表達憂慮，這兩項議題正是目前與五角大廈合約談判中的主要癥結。

美國國防部對此不予置評。Palantir未立即回應詢問。Anthropic發言人則表示，無論是否屬於機密行動，公司都無法評論Claude或任何其他AI模型是否被用於特定任務；任何對Claude的使用，不論是在民間或政府部門，都必須遵守使用政策，規範其部署方式，並與合作夥伴密切合作，以確保符合相關規範。

Anthropic是首家AI模型被美國國防部用於機密行動的開發商。知情人士指出，委內瑞拉這次行動中，也可能有其他AI工具被用於處理非機密任務，應用範圍從彙整文件到操作自主無人機等不一而足。

軍方開始實際採用AI將推動相關公司的發展，這些業者正競逐正當性，並試圖回應投資人賦予的高估值期待。不過，阿莫迪與其他科技公司執行長也公開正視自家模型日益增強的能力，以及可能對社會帶來的風險；阿莫迪與許多產業高層立場不同，主張加強監管與設置護欄，以降低AI造成傷害的可能性。然而，美國國防部長赫塞斯1月在一場宣布五角大廈將與xAI合作的活動上直言，五角大廈不會「採用不允許你打仗的AI模型」。

