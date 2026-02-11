慕尼黑安全報告：川普如「國際破壞球」 摧毀戰後秩序

今年第62屆慕尼黑安全會議將在2月13日至15日舉行。國務卿魯比歐(左)14日將在會中發表演說。右為美國駐北約大使惠塔克。(路透)

紐約時報報導，歐洲重要的國防論壇「慕尼黑安全會議」9日公布「2026年慕尼黑安全報告」警告，川普 總統是「國際破壞球」，正與他國立場相近的領導人助長摧毀二戰後國際秩序。美國駐北約 大使惠塔克(Matthew Whitaker)駁斥，強調川普政府並非要拆卸北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

今年第62屆慕尼黑安全會議將在2月13日至15日舉行，正值川普迅速重塑安全戰略之際，整體氛圍顯著急迫。美國國務卿魯比歐預計14日將在會中發表演說。

慕尼黑安全會議在最新報告中警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

這份題為「拆除中」(Under Destruction)的報告書指出，川普總統形同「國際破壞球」，是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，而這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。他試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，諸如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。

報告指出，許多國家逐漸明白，「如果他們繼續對推土機式的強勢政治(bulldozer politics)袖手旁觀，終將任憑大國政治左右，也不應對珍視的規則與制度化為廢墟感到意外」。

報告表示，美國在川普治下，已很大程度放棄自由世界領袖的角色；且無視戰後關於領土完整、禁止以武力威脅他國和動武。民調數據也顯示，富裕民主國家的民眾日益普遍出現幻滅感，而川普及立場相近的領導人，如阿根廷 總統米雷伊是這股趨勢的受益者。

報告表示，世界正面臨破壞的局面，而1945年二戰結束以來，協助建立國際秩序貢獻最深的美國，如今其總統反而成為最醒目的破壞者之一。

惠塔克9日在報告發表會上駁斥稱，「我不認為世界正被破壞」，並強調川普政府「並非要拆卸北約」。他說，川普的作為意在促使歐洲變得更強，並以育兒作比喻稱，孩子年幼時依賴父母，但最終必須去工作，「我們現在就處在這個階段」。

慕尼黑安全會議向來是全球矚目的年度安全論壇，匯聚歐洲、美國及其他地區的政安與國防高層。去年會議期間，美國副總統范斯發表演說抨擊歐洲，引發震盪。