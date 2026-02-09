強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
圖為目前部署在西澳洲的皇家海軍斯特靈基地的美國海軍維吉尼亞級的核動力攻擊潛艦。(路透)
圖為目前部署在西澳洲的皇家海軍斯特靈基地的美國海軍維吉尼亞級的核動力攻擊潛艦。(路透)

華爾街日報報導，美國海軍計畫在西澳的皇家海軍斯特靈基地(HMAS Stirling)部署至多四艘核動力潛艦，首艘預計2027年抵達，目標是強化嚇阻中國，並為美中可能因台灣爆發衝突預作部署，讓北京相信動武代價過高。

據報導，對美國來說，位於西澳外島的斯特靈基地可在美中衝突時提供關鍵優勢。相較關島可能在戰事初期遭飛彈攻擊導致基地運作受限，西澳可作為更接近南海與台灣等熱點的潛艦維修備援據點。目前相關維修多在關島、夏威夷珍珠港或美國本土進行，而美國造船能量已吃緊。

澳洲正投入56億美元，用於提升斯特靈基地訓練中心、宿舍與潛艦碼頭，還有改善放射性廢棄物處理設施與供電等。在附近的本土地區，澳洲已撥款84億美元，在韓德森(Henderson)郊區規畫建造一座維修與造船園區，預計設置大型、最高等級維護作業所需的乾塢。

不過澳洲不允許外國在其領土設置基地，官員對外稱美軍這項部署為「輪調」。

澳洲官員預估，約1200名人員將從美國與英國調往當地；英國也計畫在斯特靈基地運作一艘潛艦。

這些部署計畫對澳洲是一大考驗，因為澳洲缺乏自行運作核動力潛艦經驗；分析人士指出，乾塢能否如期啟用仍是變數。計畫另有財務與社會面阻力，韓德森郊區施工預料還需投入90億美元，地方人士也關切放射性廢棄物與軍事人員增加推升房價壓力，並擔心美國潛艦可能讓當地成為攻擊目標。

這波部署屬於美英澳AUKUS防務協議的一環；依協議，澳洲預計2023年代初起，向美國採購維吉尼亞級核動力潛艦，現役仍以柴電潛艦為主，但美國造艦進度遲緩，使外界質疑能否如期出售。

支持者則認為，美國潛艦可協助高度仰賴海運的澳洲在北方重要咽喉要道巡弋；若發生衝突，斯特靈基地也可成為美軍封鎖關鍵航道、掐斷中國貿易的樞紐。

美國前官員、現任雪梨大學美國研究中心執行長葛林(Mike Green)說：「在戰略與作戰層面，這是理所當然的安排。」他指出，儘管中國飛彈可打到斯特靈基地，但距離更遠、攻擊難度更高的條件下，「那座堡壘至關重要」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

美英澳合作,澳洲官員預估約1200名人員陸續從美國與英國調來澳州斯特靈基地,「輪...
美英澳合作，澳洲官員預估約1200名人員陸續從美國與英國調來澳州斯特靈基地，「輪調」在當地運作。圖為美國海軍在潛艦內檢查魚雷。(路透)

澳洲 華爾街 夏威夷

