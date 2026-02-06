我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統6日在白宮南草坪準備登上「陸戰隊一號」直升機時，回應媒體提問。(歐新社)
川普總統6日在白宮南草坪準備登上「陸戰隊一號」直升機時，回應媒體提問。(歐新社)

白宮6日表示，川普總統已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。

路透報導，這項行政命令建立「美國優先武器轉移戰略」（America First Arms Transfer Strategy），指示聯邦機構優先向在自身防衛能力上投入大量資源、且在其所屬地區具關鍵戰略地位的夥伴進行對外軍售，並未點名任何具體國家。

數十年來，美國軍售政策一直採取先到先得的方式交付，只有在克服重大障礙、並給予特定國家優先權後，這一機制才可能被改變。川普新簽署的行政命令因此被視為美國軍售政策的一大轉向，旨在加速向被認定對區域安全至關重要的盟友交付美國製造武器，同時利用外國採購擴大國內生產能力。

白宮在隨同該命令發布的事實清單中表示：「未來的武器銷售將以美國利益為優先，透過外國採購與資金來打造美國的生產與產能。」

依據這項新戰略，國防部長、國務卿與商務部長被指派制定一份優先平台與系統的銷售目錄，並找出符合該戰略目標的銷售機會；行政命令同時要求簡化官僚程序，包括強化最終用途監控與第三方轉移程序，以減少延誤並提升透明度。

白宮表示，過去的「夥伴優先」做法因訂單與美國製造能力不相匹配，導致生產積壓與交付延誤。透過優先考量國防支出較高且具戰略重要性的國家，政府希望確保美國國防出口同時支援國家安全與國內產業振興。

軍售 白宮 川普

上一則

美對台灣耐心下滑 擬另提新軍售

延伸閱讀

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心
川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅
川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局

川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43

超人氣

更多 >
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨