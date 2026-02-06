我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？分析點出個性關鍵

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普2月5日在白宮園區的老艾森豪威爾行政辦公大樓南院禮堂，就「TrumpRx」致詞。（美聯社）
美國總統川普2月5日在白宮園區的老艾森豪威爾行政辦公大樓南院禮堂，就「TrumpRx」致詞。（美聯社）

阿拉伯媒體報導，美國與伊朗6日將在阿曼展開外交談判之際，美國總統川普正評估多條處理伊朗問題的不同路線，各自伴隨政治風險與地緣政治不確定性。華府多名智庫專家認為，軍事行動恐成最可能的走向。

阿聯「國民報」（The National）報導，白宮發言人李維特5日表示，外交始終是川普的「首要選項」，但同時提醒伊朗，川普「作為歷史上最強大軍事力量的三軍統帥，除了外交之外，手中還有許多選項可用」。

昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副總裁帕爾西（Trita Parsi）指出，以色列正遊說發動打擊行動，時間拖得愈久，川普就愈可能被說服，「他性子急，拖得愈久，就愈容易認定必須動武，也不太可能長期承受來自以色列的壓力。」

曾於2015年至2017年出任英國駐葉門大使、現為華府捍衛民主基金會（FDD）資深研究員的菲頓－布朗（Edmund Fitton-Brown）則表示，很難想像德黑蘭會在談判中作出足夠讓步，讓美國能夠合理宣稱已取得突破。

他說：「也正是在這一點上，我認為軍事衝突發生的可能性高於不發生，因為我不認為美國能在未從伊朗身上取得重大讓步的情況下全身而退，而不對總統造成重大的聲譽損失。」

一名知情消息人士透露，川普的女婿庫許納正密切參與白宮內部針對伊朗可能出現政權過渡的規畫，並協助找來伊朗裔美國商界人士組成顧問團，為哈米尼若遭推翻後可能出現的過渡安排提供意見，以因應教士政權一旦垮台後的治理需求。另一名消息人士也證實，庫許納確實有參與其中。白宮對此報導未予評論。

伊朗 川普 白宮

上一則

要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」

下一則

獲通知再2個月可拿綠卡 非法移民例行報到時遭ICE拘留

延伸閱讀

Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

Nvidia向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫
波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽
岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留