歐洲傳熬夜敲定對川普作戰守則：先保格陵蘭 等待美方胡蘿蔔

編譯盧思綸／綜合報導
歐洲理事會國家在比利時布魯塞爾出席特別峰會，討論如何應對川普總統。(新華社)
紐約時報報導，川普總統上周放話加徵關稅以奪取格陵蘭，震撼歐洲乃至全球，歐洲領袖火速在布魯塞爾召開緊急會議至翌日凌晨，擬定一套因應川普政府的「作戰守則」(playbook)，決定未來被挑釁將先保持冷靜，並以關稅等手段反制；檯面下將加速推動歐洲軍事與經濟自主。

短期內為了安撫川普，歐洲將推動「北極哨兵」(Arctic Sentry)安全行動，長期目標則是分散貿易關係、強化軍力，並降低各國對美國科技的依賴。

三名知情官員透露，緊急會議中各國領袖立場不一。義大利總理梅洛尼主張維持對話、避免正面衝突；德國總理梅爾茨則要求歐洲立即鬆綁商業監管、提振經濟動能，以降低對美國經濟的依賴；法國總統馬克宏則強調，歐洲若要贏得川普尊重，必須展現必要時反擊的決心。最終形成的作戰守則儘管強硬，但仍多停留在抽象層次。

歐洲要在短期內脫離美國並不容易。歐洲現仍缺乏迅速建立軍事自主的可行方案，金融與銀行體系也高度分散，使得大型防務與產業投資難以快速籌資；加上決策流程冗長、各國對優先順序分歧，削弱整體推進力道。

在多項議題中，貿易被視為相對有進展的領域。歐洲近期宣布與印度達成醞釀已久的貿易協議，盼開拓美國以外市場、分散供應鏈與客源。歐方並認為，若能降低對進口半導體、稀土及美國科技與軍備的依賴，可強化對美談判槓桿，並更有力回應川普第二任期的關稅施壓。

安全方面，根據官員與專家說法，北約正評估一項可能命名為「北極哨兵」行動計畫，構想包括擴大海空偵察並大量運用無人機，在高北地執行對俄羅斯船艦與潛艦的尾隨監視與搜尋。同時，法國、瑞典已就北極合作展開接觸；義大利也傳出調整部分山地旅以適應北極任務；英國則擴大在挪威北部的部署。

但多名知情人士坦言，這波北極布局目前仍偏概念，北約內部討論仍在非常早期階段，且盟國間的分歧可能拖慢進度。官員指出，行動規畫甚至得避開北極附近一座非軍事化島嶼，以免引發盟友土耳其反彈；加拿大過去也不太願意把更多防務責任交給北約。這些摩擦一旦浮上檯面，可能讓外界看到歐洲不團結，反而削弱其想展現的嚇阻力。

歐洲內部的另一道裂縫，則是北極與烏克蘭孰先孰後。部分靠近烏克蘭的國家擔心，若在格陵蘭問題上與川普硬碰硬，可能影響美方持續支援基輔。卡內基國際和平基金會歐洲分會主任巴爾福(Rosa Balfour)直言，對波蘭與波羅的海國家而言，「防衛格陵蘭」的概念本就尷尬，因為「烏克蘭才是優先事項」。

在更務實的層次上，歐洲仍在等待川普政府提出更明確的方案。

丹麥皇家國防學院旗下北極安全研究中心主任拉貝克－克萊門森(Jon Rahbek-Clemmensen)表示，丹麥與格陵蘭希望看到美方提出認真提案，在不涉及主權移轉的情況下擴大美國在格陵蘭島上的存在。他形容，美方最聰明的作法是提出「正確的胡蘿蔔」，「問題在於，美國經常揮動棍子，但胡蘿蔔是什麼，始終說不清楚」。

