川普信伊朗願談判 坦言下通牒但不透露期限

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
川普總統。（歐新社）
美國總統川普30日表示，他預計伊朗會尋求談判達成協議，而非面對美國軍事行動，不過伊朗警告飛彈與防禦系統絕不會成為談判議題。

綜合法新社和「衛報」（The Guardian）報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴媒體：「我可以這麼說，他們確實有意達成協議。」

他被問到是否已給伊朗設定核子與飛彈計畫談判最後期限時說：「沒錯，我有。」但他拒絕透露具體期限。

川普表示：「我們現在有一支龐大的艦隊…現正駛向伊朗，規模甚至比我們先前派到委內瑞拉的還要大。」

他說：「希望我們將達成協議。如果達成協議，那很好，談不成就看看事情會如何發展。」

他拒絕透露是否計劃重演在委內瑞拉的軍事行動。美軍本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

川普說：「我不想談任何關於我在軍事上做的事。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）30日表示，伊朗準備好在平等基礎上展開談判，但強調伊朗飛彈與防禦系統絕不會納入談判範圍，還說伊朗沒有計劃與美國官員會面討論重啟談判。

