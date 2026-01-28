美國丹麥啟動格陵蘭談判 丹麥挑明「1紅線外其餘可談」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭旗幟14日於首府努克。(美聯社)
格陵蘭旗幟14日於首府努克。(美聯社)

川普總統上周在達沃斯宣布就格陵蘭問題達成「框架協議」，美國與丹麥官員28日啟動談判，丹麥官員表明只要不觸及格陵蘭主權問題，願就合作事項展開協商。同日，美國國務卿魯比歐赴參議院聽證會，重申川普不會對格陵蘭動武，有信心最終取得理想成果，並強調接下來將進入「專業、直接」的外交程序。

彭博資訊報導，美丹28日就「框架協議」啟動談判，丹麥駐美使館發言人斯科夫（Oliver Routhe Skov）表示，高階官員會面是為了「討論如何在尊重丹麥紅線的前提下，回應美國對北極安全的關切」。值此之際，丹麥與格陵蘭領導人本周赴柏林與巴黎，試圖爭取更多歐洲支持。

丹麥官員表示，只要不觸及格陵蘭主權問題，他們願意與美國談判並檢視在格陵蘭相關合作。彭博先前報導，美方考慮修訂美丹在1951年簽訂的防務協議，消除美國在格陵蘭軍事存在的任何限制。

美丹曾於2004年修訂協議。協議規定，美國針對在格陵蘭的軍事行動或設施做出「任何重大變更」之前，必須「與丹麥及格陵蘭諮商並告知」。

POLITICO報導，另一方面，魯比歐出席參議院外交委員會作證，竭力緩和跨大西洋緊張局勢，同時傳達川普急需北約做出改變的立場。

魯比歐告訴民主黨參議員昆斯（Chris Coons）：「我認為值得注意的是，川普總統在達沃斯演說中非常清楚表明，美國不會使用武力或軍事力量，所以，我認為最後會有個不錯的結果。」

魯比歐強調，接下來議題將轉入「非常專業、直截了當」的外交程序，「而非每次談話都像媒體馬戲團一樣，如此才能讓雙方更有彈性達成正面成果」。

針對川普稱北約對美國沒貢獻，魯比歐未否認丹麥過去在阿富汗與美軍作戰的犧牲，但隨即轉回川普論點，重申北約盟友必須承擔更大比例的安全負擔。

魯比歐認為「北約需要重新構想」，他補充，需要向北約盟友解釋一點，「美國不僅聚焦歐洲，我們在西半球、印太也有防衛需求。美國也許是世界上最富裕的國家，但資源並非無限」。

格陵蘭 丹麥

