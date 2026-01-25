川普以自我為中心 形成新世界秩序

二戰之後的歷任美國總統中，沒有人像川普 如此撼動世界秩序，他重返白宮一年來推行的種種行動，已徹底改變整個世界的格局。

美聯社一篇評論指出，過去一個星期已清晰地展現出，川普決心摧毀自二戰以來，一直主導美國乃至整個西方世界的外交政策，這就是基於規則的國際秩序。

美國歷史上不是沒有影響深遠、備受爭議的外交或軍事行動，包括入侵、占領，以及秘密推翻敵國政權。然而從未有任何一個總統，威脅要奪取一個長期盟友的領土，並在違背當地人民意願下實施統治；也沒有像川普這樣粗暴地打破政治規範，威脅二戰以來支撐全球秩序的長期盟友體系。

一直是美國最堅實盟友的加拿大 ，總理卡尼 在達沃斯世界經論壇的重磅講話猶如一石激起千重浪，明確表示全球正處於一場徹底決裂之中，而非簡單的轉型，舊秩序不會再回來。他形容今天的世界弱肉強食，呼籲各國領袖必須面對現實。

卡尼儼然成為構建新秩序的領袖，認為中等強國有能力建立一個融入尊重人權、可持續發展、團結、主權以及國家領土完整等價值觀的新秩序，

法國總統馬克宏也在達沃斯講台發出嚴厲警告，說目前正走向一個無規則的世界，國際法被踐踏，唯一重要的法律，似乎就是擁有帝國野心的強權。

面對這些指責，川普憤怒還擊「加拿大靠美國生存」，要卡尼下次發表言論時記住這點。

然而卡尼毫不示弱，他在魁北克說，歷史的軌跡並非注定要走向威權主義及排外主義，還說加拿大是「世界榜樣」。

加拿大之外，另一美國忠實盟友英國，首相施凱爾(Keir Starmer)也怒批川普有關北約盟國軍隊，未在阿富汗戰爭上前線作戰的言論，直指「具有侮辱性且令人震驚」，川普應就此道歉。

川普「以我為中心」不但引發盟友的「新世界秩序」討論，還促使各國重新考慮與美國聯盟關係，並加深與中國的交往。

但川普沒有絲毫退讓，警告加拿大若與中國達成貿易協議，會對進口商品徵收100%關稅。五角大廈也於23日發布國防戰略，要求盟友自行處理安全問題。