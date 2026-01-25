我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

川普以自我為中心 形成新世界秩序

編譯盧炯燊／綜合報導

二戰之後的歷任美國總統中，沒有人像川普如此撼動世界秩序，他重返白宮一年來推行的種種行動，已徹底改變整個世界的格局。

美聯社一篇評論指出，過去一個星期已清晰地展現出，川普決心摧毀自二戰以來，一直主導美國乃至整個西方世界的外交政策，這就是基於規則的國際秩序。

美國歷史上不是沒有影響深遠、備受爭議的外交或軍事行動，包括入侵、占領，以及秘密推翻敵國政權。然而從未有任何一個總統，威脅要奪取一個長期盟友的領土，並在違背當地人民意願下實施統治；也沒有像川普這樣粗暴地打破政治規範，威脅二戰以來支撐全球秩序的長期盟友體系。

一直是美國最堅實盟友的加拿大，總理卡尼在達沃斯世界經論壇的重磅講話猶如一石激起千重浪，明確表示全球正處於一場徹底決裂之中，而非簡單的轉型，舊秩序不會再回來。他形容今天的世界弱肉強食，呼籲各國領袖必須面對現實。

卡尼儼然成為構建新秩序的領袖，認為中等強國有能力建立一個融入尊重人權、可持續發展、團結、主權以及國家領土完整等價值觀的新秩序，

法國總統馬克宏也在達沃斯講台發出嚴厲警告，說目前正走向一個無規則的世界，國際法被踐踏，唯一重要的法律，似乎就是擁有帝國野心的強權。

面對這些指責，川普憤怒還擊「加拿大靠美國生存」，要卡尼下次發表言論時記住這點。

然而卡尼毫不示弱，他在魁北克說，歷史的軌跡並非注定要走向威權主義及排外主義，還說加拿大是「世界榜樣」。

加拿大之外，另一美國忠實盟友英國，首相施凱爾(Keir Starmer)也怒批川普有關北約盟國軍隊，未在阿富汗戰爭上前線作戰的言論，直指「具有侮辱性且令人震驚」，川普應就此道歉。

川普「以我為中心」不但引發盟友的「新世界秩序」討論，還促使各國重新考慮與美國聯盟關係，並加深與中國的交往。

但川普沒有絲毫退讓，警告加拿大若與中國達成貿易協議，會對進口商品徵收100%關稅。五角大廈也於23日發布國防戰略，要求盟友自行處理安全問題。

川普 加拿大 卡尼

上一則

從格陵蘭到烏克蘭 川普集權外交令盟友無所適從

下一則

對比拜登 新版國防戰略優先順序改變

延伸閱讀

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻
川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅