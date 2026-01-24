我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。（美聯社）
川普總統（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。（美聯社）

川普總統24日警告加拿大總理卡尼，若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。川普對卡尼態度急轉直下，從先前稱讚加中協議「對他有利」到祭出重稅威脅，似乎與卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會演說、批評以關稅作為脅迫手段有關。卡尼24日隨後也發布一段影片，呼籲加拿大民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

川普在真實社群發文表示：「如果卡尼州長以為他能讓加拿大變成中國把貨物與產品送進美國的『卸貨港』，那他大錯特錯，中國會把加拿大生吞活剝，摧毀他們的企業、社會結構和日常生活方式。」他並補充，「如果加拿大與中國達成協議，所有加拿大輸美商品將立刻被課徵100%關稅。」

川普接著又發文：「這個世界最不需要的是中國接管加拿大，這不會發生，一丁點可能性都沒有！」

加拿大公共廣播公司（CBC）報導，卡尼隨後在X發表一段預錄、競選風格影片，主打「買加拿大貨、建設加拿大」，以對抗外國帶來的經濟威脅，但未點名美國。

目前沒有跡象加拿大與中國將達成廣泛貿易協定。根據彭博資訊，卡尼13日至17日結束訪中透露，中方預期下調對加拿大油菜籽關稅，提供加拿大人入境免簽；作為交換，加方將允許4.9萬輛中國電動車以6%關稅進入加拿大市場，並取消原本的100%附加稅。

負責美加貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）24日也在X發文表示：「加拿大並未尋求與中國簽署自由貿易協定。這次成果是解決了幾項重要的關稅議題。」紐時並引述一名加拿大高層官員透露，加中簽署協議前，已向美國貿易代表格里爾預告協議細節；協議宣布後，川普一度稱讚卡尼。

直到卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會中發表演說，批評強國將關稅當武器後，川普隔日態度急轉直下，回應稱「加拿大因為美國才得以生存」，並撤銷邀請卡尼加入和平理事會。

加拿大是美國第2大貿易夥伴，主要出口石油到美國，是美國主要石油進口來源，美國買家每天購買至少400萬桶加拿大原油；若對加拿大商品課徵100%關稅，將由美國消費者支付數百億美元成本，並嚴重影響農業與製造業等產業。

美加墨簽有三方貿易協議，今年即將到期，是否續約仍高度不確定。川普政府去年仍對兩國部分商品加徵關稅，在加拿大方面，鋼鐵、鋁、汽車與木材產業都受到衝擊。

加拿大 卡尼 關稅

上一則

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

延伸閱讀

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動