川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普總統（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。（美聯社）

川普總統24日警告加拿大 總理卡尼 ，若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅 。川普對卡尼態度急轉直下，從先前稱讚加中協議「對他有利」到祭出重稅威脅，似乎與卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會演說、批評以關稅作為脅迫手段有關。卡尼24日隨後也發布一段影片，呼籲加拿大民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

川普在真實社群發文表示：「如果卡尼州長以為他能讓加拿大變成中國把貨物與產品送進美國的『卸貨港』，那他大錯特錯，中國會把加拿大生吞活剝，摧毀他們的企業、社會結構和日常生活方式。」他並補充，「如果加拿大與中國達成協議，所有加拿大輸美商品將立刻被課徵100%關稅。」

川普接著又發文：「這個世界最不需要的是中國接管加拿大，這不會發生，一丁點可能性都沒有！」

加拿大公共廣播公司（CBC）報導，卡尼隨後在X發表一段預錄、競選風格影片，主打「買加拿大貨、建設加拿大」，以對抗外國帶來的經濟威脅，但未點名美國。

目前沒有跡象加拿大與中國將達成廣泛貿易協定。根據彭博資訊，卡尼13日至17日結束訪中透露，中方預期下調對加拿大油菜籽關稅，提供加拿大人入境免簽；作為交換，加方將允許4.9萬輛中國電動車以6%關稅進入加拿大市場，並取消原本的100%附加稅。

負責美加貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）24日也在X發文表示：「加拿大並未尋求與中國簽署自由貿易協定。這次成果是解決了幾項重要的關稅議題。」紐時並引述一名加拿大高層官員透露，加中簽署協議前，已向美國貿易代表格里爾預告協議細節；協議宣布後，川普一度稱讚卡尼。

直到卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會中發表演說，批評強國將關稅當武器後，川普隔日態度急轉直下，回應稱「加拿大因為美國才得以生存」，並撤銷邀請卡尼加入和平理事會。

加拿大是美國第2大貿易夥伴，主要出口石油到美國，是美國主要石油進口來源，美國買家每天購買至少400萬桶加拿大原油；若對加拿大商品課徵100%關稅，將由美國消費者支付數百億美元成本，並嚴重影響農業與製造業等產業。

美加墨簽有三方貿易協議，今年即將到期，是否續約仍高度不確定。川普政府去年仍對兩國部分商品加徵關稅，在加拿大方面，鋼鐵、鋁、汽車與木材產業都受到衝擊。