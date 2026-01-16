攻擊伊朗推翻政府？官員直言「不大可能」內唐亞胡求川普別出兵

支持伊朗境內抗議者的團體，在白宮前面示威，希望美國干預伊朗情勢。(美聯社)

美國官員及顧問在近日會議中向川普 總統表示，對伊朗 發動大規模攻擊不太可能推翻伊朗政府，反而可能引發更大規模的衝突。美國需要在中東地區部署更多軍力，才可以發動大規模攻擊，同時也能在伊朗報復時保護駐紮在該地區的美軍以及以色列等盟友。以色列總理內唐亞胡 則請求川普不要攻擊伊朗，擔心以色列會遭到報復。

華爾街日報報導，官員們稱川普目前密切關注伊朗如何應對民眾抗議潮，然後再決定可能的攻擊規模；川普尚未最終決定採取何種行動，但他要求部署軍事力量，以便在他下令發動大規模襲擊時能夠迅速行動。官員也表示小規模打擊或許可以提振抗議士氣，但最終無法改變伊朗政權的鎮壓行動。

一位知情人士透露，川普13日與白宮高階官員開會討論應對伊朗的方案時，中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)向川普展示了伊朗抗議者死亡的影片。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)15日表示，美方14日得知伊朗計畫處決800人，但最終並未執行。她告訴記者：「總統及他的團隊已向伊朗政權傳達，如果繼續殺戮將會造成嚴重後果。只有川普總統自己知道他要做什麼，也只有極少數顧問了解他的想法。」她證實川普最近與內唐亞胡通話，但沒有透露通話的具體內容。

據紐約時報15日引述一名美國高階官員稱，內唐亞胡14日與川普通話，請求川普延遲軍事打擊伊朗的任何可能計畫；同日川普表示，他從「對方非常重要的消息來源」獲悉，伊朗已停止殺害抗議者也不打算執行大規模處決計畫。