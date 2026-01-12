我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

軍事打擊伊朗？川普明聽取行動方案簡報 3選項曝光

編譯廖振堯／綜合報導
川普將在本周聽取制裁伊朗的簡報，圖為去年6月川普(左)在白宮戰情室聽取簡報。(路透)
兩周前伊朗民眾因不滿經濟狀況，接連多晚湧上街頭抗議示威，德黑蘭當局強力鎮壓，據稱已造成超過500人死亡。據官員透露，川普總統計畫於13日聽取下一步應對伊朗抗議活動的簡報，正在考慮是否兌現先前的威脅：如果伊朗政權對平民使用致命武力，美國將發動攻擊介入。

華爾街日報報導，川普計畫與國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、參謀首長聯席會議主席凱恩上將(Dan Caine)等高階官員會面，討論下一步行動，可能包括加強網路上的反伊朗政府力量、對伊朗軍事和民用目標部署祕密網路武器、實施更多制裁乃至於發動軍事打擊。由於討論尚處於初期階段，預計川普不會在會議上做出最終決定。

據部分官員透露，上周高階官員進行初步討論時，助理們擔憂美國或以色列若以抗議民眾之名採取行動，反而恐會助長伊朗政權對內政治宣傳，即「全國性抗議活動的幕後黑手是敵對外部勢力」。

11日伊朗威脅稱如果美國首先採取行動，伊朗將襲擊美國在中東的軍事基地。國防部尚未為潛在的軍事打擊調動任何部隊，若真要發動攻擊，美國不僅需要部署資源還需保護該地區的美軍。航空母艦「福特號」(U.S.S. Gerald R. Ford)及其打擊群最近從地中海調到加勒比海，導致中東和歐洲都沒有航空母艦駐紮。

一些官員表示在13日會議前，相關部門正在向各機構發送備忘錄，徵求他們應對伊朗局勢的具體措施意見，包括潛在的軍事目標和經濟打擊選項。官員們說正在討論的方案之一是美國可能向伊朗境內派遣馬斯克(Elon Musk)旗下的衛星網路服務「星鏈」(Starlink)的終端設備，以幫助抗議民眾繞過伊朗近期的網路封鎖，這將是川普執政期間首次動用星鏈。

官員們也說，在抓捕委國總統馬杜洛，及在奈及利亞、索馬利亞、敘利亞、葉門等地的轟炸行動之後，川普更加大膽，他認為這些行動維護了美國的利益。然而伊朗目前似乎並未表現出的擔憂，除了威脅轟炸美軍基地，最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)及其助手也暗示即將更廣泛的鎮壓示威民眾。

伊朗 川普 國防部

