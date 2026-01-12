委內瑞拉民兵搜捕美公民 國務院籲「盡速離境」

在總統馬杜洛倒台後，民兵團體在街頭維持秩序。(路透)

川普總統以軍事行動逮捕委內瑞拉 前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)及其妻子，引發委國新一波動盪局勢，由於有武裝民兵針對美國公民 展開搜捕行動，國務院 呼籲美國公民盡速離開，以策安全。

紐約郵報(NY Post)報導，國務院10日透過駐卡拉卡斯(Caracas)大使館發布警告，呼籲美國公民盡速搭機離境，避免成為該國境內針對美國公民及盟友的搜捕對象，並強調：「有報導宣稱名為『集體組織』(colectivos)的武裝民兵設置路障、搜查車輛，正在尋找美國公民身分或支持美國政府的證據。」

其實早在上周，委國境內消息人士即向華盛頓郵報(Washington Post)證實，有武裝民兵當街攔下往來的駕駛並檢查其手機和車輛；同時委國媒體業者還透露武裝民兵搜捕行動，連媒體記者使用的設備與通訊軟體也不放過。

由於有媒體記者和民運人士拍下照片，證實武裝民兵在首都卡拉卡斯周邊設立軍事崗哨，檢查進出車輛，同時有戴頭套的「集體組織」民兵持槍在街頭站崗，因此國務院強烈警告：「身處委內瑞拉的美國公民應該保持警戒，尤其行駛於公路時要格外謹慎。」

目前國務院對委國發布的旅遊警告仍處於最高級別，全面要求美國公民不要前往委國，就連委國當地媒體也報導，連接卡拉卡斯與西部鄰國哥倫比亞邊境的公路部設有10個軍警檢查站，因此波哥大(Bogota)當局已經發布旅遊警告，呼籲哥國公民避免前往委內瑞拉。

儘管美國和哥倫比亞先後發布警告，不過委國外交部否認外籍人士有任何安全疑慮，反控國務院的警告「純屬捏造說詞」並發表聲明強調：「委內瑞拉目前處於絕對平靜、和平與穩定。」並補充道：「所有人口密集地區、交通要道、檢查站和安全設施均正常運轉，本國所有武器均由『玻利瓦政府』(Bolivarian Government，旨在推行民主社會運動)控制，也是提供委內瑞拉人民合法武力與捍衛和平的唯一保障。」