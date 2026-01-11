我的頻道

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

美主導AI、半導體供應鏈聯盟 卡達與阿聯將加入

編譯黃淑玲／即時報導
半導體生產線上的工作人員正在處理晶圓。(路透)
半導體生產線上的工作人員正在處理晶圓。(路透)

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在路透的訪談中表示，卡達與阿拉伯聯合大公國，將加入美國所主導的人工智慧（AI）與半導體供應鏈安全計畫：「矽土和平」（Pax Silica）協議。

鑑於中東地區長期的政治分歧，這兩個國家願意加入「矽土和平」協議，格外受到注意，反映了美國正努力將以色列與波斯灣國家，納入同一個技術核心的經濟架構之中。

「矽土和平」這個計畫，目的在保護技術供應鏈的完整，包括關鍵礦產、先進製程、運算及數據基礎設施。這是川普政府經濟外交戰略的核心支柱，要減少依賴競爭對手，同時加強盟友間的合作。

海柏格說：「矽宣言（Silicon Declaration）不僅是一份外交公報，它是要成為一個新經濟安全共識的行動文件。」目前已簽署「矽土和平」協議的國家，有以色列、日本、南韓、新加坡、英國、澳洲等國。卡達預期在12日簽署，阿聯15日跟進。

海柏格強調，「矽土和平」與傳統聯盟不同，是一個「能力結盟」，成員資格是由其國家工業實力與企業來驅動。

他希望「矽土和平」計畫能加速中東地區的經濟轉型，從依賴能源轉向多元化技術所帶動的經濟。他說：「對於阿聯和卡達而言，這代表著安全架構從以碳氫化合物（指石油、天然氣）中心，轉向以矽技術為中心。」

海柏格談話的時間點，正值沙烏地阿拉伯政府主導的「未來礦物論壇」，將在周二（13日）展開，論壇討論主題為全球礦產與供應鏈，匯集了各國高層官員、產業領袖與投資者。

海柏格表示，今年「矽土和平」集團的重點將放在擴大成員、建立戰略方案以確供應鏈安全、協調出保護關鍵基礎設施與技術的政策。

他提到，貿易現代化以及物流路徑的相關方案，成員們已經開始討論，例如：「印度-中東-歐洲經濟走廊」；運用美國先進技術促進區域整合；擴大美國的經濟足跡等。

美國與以色列官員亦計畫啟動「矽土和平」戰略架構，將在以色列建立「Fort Foundry One」工業園區，加速推動各方案進行。雙方還將討論AI合作，預定16日簽署合作備忘錄。

