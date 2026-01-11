我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。圖為示意圖，川普側影後方背景為格陵蘭國旗。（路透）
美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。圖為示意圖，川普側影後方背景為格陵蘭國旗。（路透）

每日郵報報導，美國總統川普出兵推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。多位外交官就川普對格陵蘭的行動提出3種可能情境，最糟情況是「北約內訌而瓦解」。

每日郵報引述一份外交電報指出，在「升級情境」下，川普可能以武力或政治脅迫切斷格陵蘭與丹麥的連結；「最糟情境」可能導致「北約從內部分裂而瓦解」。

這份電報補充：「一些歐洲官員懷疑，這才是川普身邊強硬派MAGA的真正目標。由於國會不會允許川普退出北約，占領格陵蘭可能迫使歐洲人放棄北約。若川普想終結北約，這或許是最方便的做法。」

在「妥協情境」下，丹麥可能同意讓川普取得全面的軍事進入權，並拒絕俄羅斯與中國進入。現在美國實務上已經能自由進出格陵蘭，但在這個情境下若三方談妥，這種進入權將受到法律形式確立。

電報稱：「出於美國國內政治因素，川普可能先從升級情境開始，之後轉向妥協情境。」

報導並引述提到：「歐洲官員擔心，對川普而言，期中選舉前的機會窗口到了夏季就會逐漸關閉，因此預期他會採取行動，寧可提早也不會拖延。7月7日的北約峰會似乎是達成妥協協議的自然時機。」

川普 北約 格陵蘭

上一則

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

下一則

川普扣5藍州100億元兒童家庭補助 聯邦法官暫時擋下

延伸閱讀

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心
川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家