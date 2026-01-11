紐時：拉攏川普更重要 普亭對馬杜洛案沉默

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。(美聯社)
川普總統對委內瑞拉總統馬杜洛動手，已經過了一周，俄羅斯總統普亭至今什麼話也沒說。

川普政府美軍7日又在大西洋扣押了一艘掛著俄羅斯國旗、涉及運送委國石油油輪的事件。莫斯科當局最初的回應，也只是由交通部發布了一份三段落的聲明。做為一個過去經常威脅要動用核武的國家而言，俄羅斯異常克制。而且，普亭再度默不作聲。

紐約時報分析，現在的普亭，第一要務是拉攏川普，以確保在烏克蘭問題上獲得有利於莫斯科的解決方案，甚至取得更多利益。這個，遠比其他事情重要得多。

詹姆斯馬丁防核武擴散研究中心歐亞區主任諾特說：「他(普亭)的目標只有一個，就是要在烏克蘭問題上勝出，其他一切都是次要的。」她認為，儘管俄羅斯或許有能力，讓美國在委內瑞拉抓捕馬杜洛的行動變得更為複雜，但那樣做將冒著與川普徹底決裂的風險，普亭自覺沒有必要為此與美國對立。

儘管莫斯科反應低調可能出於烏克蘭問題的戰略考量，紐約時報說，實際上俄羅斯的全球影響力亦正在更廣泛地流失，能做的有限。何況即使在全盛時期，莫斯科也無法完全掌控它那些極權盟友國內的動態。

俄羅斯影響力的流失正是始於2022年它入侵烏克蘭的這一年，與烏國作戰削弱了莫斯科在中亞、高加索與摩爾多瓦等前蘇聯國家的影響力。

這趨勢在2024年底敘利亞的阿塞德政府垮台後，加快速度。普亭花費十年時間，透過代價高昂的俄羅斯軍事介入，一直試圖要挽救阿塞德政權，仍然失敗。去年，亞美尼亞與亞塞拜然這兩個前蘇聯國家，原本長期以來都將莫斯科視為衝突調解者，兩國的領導人轉為前往白宮，在川普主持下簽署了和平協議。

今年伊始，委內瑞拉這個俄羅斯在拉丁美洲的最重要的夥伴，美國現在對之展現強勢影響力。再回到中東，伊朗目前境內爆發大規模反政府街頭抗議，危及親克里姆林宮的政權，動盪仍在持續。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任卡布耶夫說，「烏克蘭戰爭是一個吞噬俄羅斯資源的黑洞」，當俄國內部對西方國家壓力變得更具韌性時，它對外的全球角色卻弱化了，「因為已沒再有那麼多資源能投入其中」。

紐時指出，多年來，克里姆林宮一直自認俄羅斯、美國和中國等大國，在世界上的一些地區應該享有「特權利益」。在川普第一任期時，俄羅斯官員就曾向華府提議，委內瑞拉可讓美國自由管控，交換條件是俄羅斯要全權處置烏克蘭。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

