「保證安全」川普邀1000億投資委內瑞拉石油 遭美企潑冷水

埃克森美孚執行長伍茲9日出席白宮邀約，但對於是否到委內瑞拉投資，態度保留。（美聯社）

川普 總統9日下午在白宮會見大型石油 公司高階主管，呼籲石油業者儘速重返委內瑞拉 並至少投資千億元；他還向業者們保證：「你們是直接和我們打交道，而不是和委內瑞拉打交道，你們絕對安全。」但據媒體形容，川普獲得的反應相當冷淡。

埃克森美孚(ExxonMobil)執行長伍茲(Darren Woods)表示，「若檢視委內瑞拉今日的商業結構和框架，就會發現根本無法投資。它的商業框架和法律體系必須進行重大改革，以建立持久的投資保護機制，該國油氣法律也必須改變。」

川普3日派兵逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolás Maduro)政權後，即宣布美國將暫時「接管」委內瑞拉及其石油基礎設施。川普還表示美國公司將參與開採委內瑞拉豐富的石油儲備；他出兵前，已向這些公司透露相關消息。

9日凌晨，川普在社群媒體發文表示，「至少有1000億元將由大型石油公司投資，我今天將在白宮與他們會面。」

白宮表示，已邀請17家石油公司高階主管出席，其中包括仍在委內瑞拉營運的雪佛龍公司(Chevron)，以及曾在委國擁有石油項目的埃克森美孚公司和康菲石油公司(ConocoPhillips)；這兩家公司都在2007年時任委國總統查維斯(Hugo Chávez)推行私營企業國有化時，失去石油項目。

美聯社報導，川普與石油業高層會面，試圖向大家保證，無需對重返委國迅速投資抱持疑慮。他說：「你們絕對安全；你們是直接和我們打交道，不是和委內瑞拉打交道。我們不要你們和委內瑞拉打交道。」

川普並指出，「我們的大型石油公司將至少投資1000億元。他們不需要政府的錢，但他們需要政府的保護。」川普稍早表示，美國將接管之前受到制裁的3000萬至5000萬桶委內瑞拉石油銷售，並將無限期控制全球銷售。

美軍9日稍早扣押了過去一個月來的第五艘與委內瑞拉石油有關的油輪；隨後，川普在白宮接待大型石油公司高層。這些舉動反映川普政府強勢介入，決心全面控制委國石油出口煉製和生產，同時尋求私人企業承諾。