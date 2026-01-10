「保證安全」川普邀1000億投資委內瑞拉石油 遭美企潑冷水

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
埃克森美孚執行長伍茲9日出席白宮邀約，但對於是否到委內瑞拉投資，態度保留。（美聯社）
埃克森美孚執行長伍茲9日出席白宮邀約，但對於是否到委內瑞拉投資，態度保留。（美聯社）

川普總統9日下午在白宮會見大型石油公司高階主管，呼籲石油業者儘速重返委內瑞拉並至少投資千億元；他還向業者們保證：「你們是直接和我們打交道，而不是和委內瑞拉打交道，你們絕對安全。」但據媒體形容，川普獲得的反應相當冷淡。

埃克森美孚(ExxonMobil)執行長伍茲(Darren Woods)表示，「若檢視委內瑞拉今日的商業結構和框架，就會發現根本無法投資。它的商業框架和法律體系必須進行重大改革，以建立持久的投資保護機制，該國油氣法律也必須改變。」

川普3日派兵逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolás Maduro)政權後，即宣布美國將暫時「接管」委內瑞拉及其石油基礎設施。川普還表示美國公司將參與開採委內瑞拉豐富的石油儲備；他出兵前，已向這些公司透露相關消息。

9日凌晨，川普在社群媒體發文表示，「至少有1000億元將由大型石油公司投資，我今天將在白宮與他們會面。」

白宮表示，已邀請17家石油公司高階主管出席，其中包括仍在委內瑞拉營運的雪佛龍公司(Chevron)，以及曾在委國擁有石油項目的埃克森美孚公司和康菲石油公司(ConocoPhillips)；這兩家公司都在2007年時任委國總統查維斯(Hugo Chávez)推行私營企業國有化時，失去石油項目。

美聯社報導，川普與石油業高層會面，試圖向大家保證，無需對重返委國迅速投資抱持疑慮。他說：「你們絕對安全；你們是直接和我們打交道，不是和委內瑞拉打交道。我們不要你們和委內瑞拉打交道。」

川普並指出，「我們的大型石油公司將至少投資1000億元。他們不需要政府的錢，但他們需要政府的保護。」川普稍早表示，美國將接管之前受到制裁的3000萬至5000萬桶委內瑞拉石油銷售，並將無限期控制全球銷售。

美軍9日稍早扣押了過去一個月來的第五艘與委內瑞拉石油有關的油輪；隨後，川普在白宮接待大型石油公司高層。這些舉動反映川普政府強勢介入，決心全面控制委國石油出口煉製和生產，同時尋求私人企業承諾。

半島新聞報導，委內瑞拉的石油日產量已跌破100萬桶。川普想要扭轉此一局面，在於如何讓石油公司相信他的政府與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯的關係能保持穩定，並能為進入委內瑞拉市場的公司提供保護。

在推翻馬杜洛政權後，美國積極介入委內瑞拉的石油業。白宮9日邀業者開會，照片自左至...
在推翻馬杜洛政權後，美國積極介入委內瑞拉的石油業。白宮9日邀業者開會，照片自左至右為：國務卿魯比歐、能源部長萊特、白宮幕僚長威爾斯。（歐新社）
川普總統9日邀請17家國內外重要的石油企業領導人到白宮開會，希望他們到委內瑞拉投...
川普總統9日邀請17家國內外重要的石油企業領導人到白宮開會，希望他們到委內瑞拉投資，川普保證他們安全。（歐新社）

石油 委內瑞拉 川普

WSJ：影子艦隊去年偷運37億桶油 主要送往中國

川普稱委內瑞拉同意合作 美軍取消第2波攻擊

