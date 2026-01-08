我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對委內瑞拉和格陵蘭出手 加拿大恐是下一個？

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用

美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大恐是下一個

中央社溫哥華8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美加兩國經濟關係密切，有專家認為，美國也可能侵占加拿大。圖為一名顧客在加拿大安大略省多倫多的一家商店購物。(路透)
美加兩國經濟關係密切，有專家認為，美國也可能侵占加拿大。圖為一名顧客在加拿大安大略省多倫多的一家商店購物。(路透)

美國對委內瑞拉的軍事行動以及不肯放棄併吞格陵蘭的態度，引發了加拿大的憂慮，前加拿大駐聯合國大使李博等專家接受媒體訪問時提出警告，美國也可能侵占加拿大。

加拿大駐聯合國前任大使李博（Bob Rae）最近接受加拿大多家媒體訪問時提到，加拿大人如果認為美國不會將加拿大列入侵略目標，那就大錯特錯了，「川普根本不把加拿大的主權當一回事」。

川普上任後不斷發出加拿大應成為美國「第51個州」的言論，李博認為「這絕非隨口說說」，川普一直對加拿大有盤算，「他覺得他來治理加拿大會比我們更出色。我們必須認清一個事實：此人會有所行動，而他的這種『認真』，既不光彩，也不合法。」

李博於2020年8月至2025年11月期間擔任加拿大駐聯合國大使。他警告：「川普的言論方式是前所未有的。命運無常之手，若可能指向丹麥或其他任何國家，也完全可能指向加拿大。」

加拿大廣播公司（CBC）今天報導，曾經擔任加拿大現任和前任外交部長資深顧問的加拿大皇家大學（Royal Roads University）學者高登（Adam Gordon）說，越來越多證據表明，川普政府確實有可能對加拿大採取軍事脅迫手段。

高登表示，川普以委內瑞拉是美國毒品走私的源頭為由而推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，這與美國對加拿大出口商品徵收關稅的理由如出一轍。

出生在格陵蘭、但自1980年代起就居住在加拿大北極地區伊夸努市（Iqaluit）的原住民律師彼得（Aaju Peter）接受加拿大電視台新聞網（CTV News）說，她一開始並沒有把川普關於併吞格陵蘭的言論當回事，但如今改觀了。

她強調：「絕不能支持川普企圖吞併格陵蘭，因為一旦他這麼做了，下一個目標就是加拿大，我們絕不能讓這種事發生。」

有一些外交觀察家持緩和態度，認為加拿大要警惕，但也不要就此斷定加拿大已被美國列為軍事目標。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）美洲計畫副主任埃爾南德斯-羅伊（Christopher Hernandez-Roy）表示，川普緊抓格陵蘭是為了確保中國和俄羅斯不會肆意在北極圈進行擴張行動，如果加拿大能展現出能力巡邏自己的北極地區，美國就不會覺得他們需要對加拿大採取進一步行動。

經濟學人昨天刊登一篇名為「加拿大國防部正在為來自美國的威脅做準備」的文章，稱加拿大史無前例地，非常嚴肅並積極地號召加拿大人報名參軍保衛國家，無論是16歲還是65歲，在遭遇軍事襲擊或重大自然災害時願意出手援助國家。

文章提到，加拿大前公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）說，國防部在川普揚言要透過「經濟力量」讓加拿大併入美國時，就積極展開各種評估，其中包括成立一支可自願組成的平民國防力量，以支持加拿大軍隊。

▼收聽一洲焦點Podcast：

加拿大 川普 格陵蘭

上一則

川普擬建第2層白宮柱廊 方能與新宴會廳高度對稱

下一則

川普顧問稱美將「瓦解」中國稀土主導地位 促歐洲對中關稅跟進

延伸閱讀

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少
馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍
川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元

川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元
川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生