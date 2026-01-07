我的頻道

從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

美國車市現疲態 今年新車銷量恐見4年來首下滑

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

編譯盧思綸／即時報導
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

華爾街日報報導，美軍突襲委內瑞拉、活逮馬杜洛夫婦震撼國際；行動當天，美軍出動逾150架軍機，由隸屬海軍的EA-18G咆哮者（Growler）電子戰機鎖定並干擾委國雷達與通訊，有分析認為，此機型在壓制委國以俄製防空系統為主、並搭配中國大陸製雷達的防空與軍事通訊系統方面，可能扮演關鍵角色。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）電子戰專家威辛頓（Thomas Withington）指出，咆哮者是美國空中電子戰主力，可定位並干擾目標周邊的通訊、雷達和其他訊號，以波音F/A-18F超級大黃蜂（Super Hornet）為基礎開發而成。

咆哮者於2009年開始服役，最高速度可達每小時1381英里，採兩人機組，升限超過5萬英尺；機高16英尺、重量16.55噸，翼展44.9英尺、機長60.2英尺。

華爾街日報指出，委內瑞拉防空系統老舊，以蘇聯和俄製系統為主，包括12套S-300地對空飛彈；另有部分使用中國製雷達系統，但根據國防情報公司詹氏（Janes），委方公開機型屬於較舊型號。

事實上，電子戰在上世紀初出現後一度遭忽視，直到俄烏戰後重新被重視。

威辛頓解釋，咆哮者除了能干擾通訊與雷達訊號，還可取樣敵方雷達電波訊號並回送，讓對方雷達誤以為空中出現多架飛機；機上也可掛載「反輻射飛彈」，先偵測雷達輻射源再加以摧毀。

雖然幾乎所有現代軍機都具備一定電子戰能力，但咆哮者的電子戰裝備更為密集，多數外掛在機翼與機腹下方的莢艙，採兩人機組並設專職電子戰人員，2021年單價約6700萬美元。

英國諮詢研究機構Agency Partners LLP分析師坎寧安（Nick Cunningham）指出，美軍之所以能輕易飛入委內瑞拉，是因為對手軍力層級較低，防空能力雖有水準但數量有限；相同戰術若面對俄羅斯或中國這類裝備精良、實力相近的對手，效果可能大打折扣。

前總統拜登時期的空軍部長肯達爾（Frank Kendall）說，「一般人不太理解電子戰，這不像採購戰鬥機和軍艦那麼吸睛，但正如我們在烏克蘭所看到的，它至關重要。」

委內瑞拉 華爾街 拜登

從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

