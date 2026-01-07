川普覬覦格陵蘭 魯比歐：想花錢買 白宮：不排除動武

格陵蘭被指川普政府下一個下手的目標，歐洲國家群起反對。圖為丹麥總理佛瑞德里克森（左）與北極司令部司令安德森（右）在努克海域。（路透）

紐約時報報導，美國官員6日表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）5日向國會主要軍事及外交政策委員會簡報時，面對國會議員擔憂川普 總統對格陵蘭 島的意圖，明確向議員們表示，川普計畫購買而非入侵格陵蘭島；川普也已要求幕僚提交取得該領土的新計畫。

與此同時，英國、法國、德國、義大利、西班牙和波蘭共六國歐洲領袖，6日與丹麥 首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)發表聯合聲明，駁斥川普4日有關美國應拿下格陵蘭島的言論，強調此北極島嶼「屬於其人民」，「丹麥和格陵蘭的事，只有丹麥和格陵蘭才能決定」。

該聲明指出：「北極安全須透過與包括美國在內的北約盟國共同努力來實現，且應維護聯合國憲章各項原則，包括主權、領土完整和邊界不可侵犯；我們將堅定捍衛這些普世原則。」格陵蘭島是人口稀少的自治領土，由北約成員國丹麥管轄。

丹麥民眾去年3月底時前往首都哥本哈根的美國大使館前抗議美國政府對格陵蘭的相關言論。(新華社)

加拿大總理卡尼（Mark Carney）6日同聲表態支持；他在加拿大駐巴黎大使館站在佛瑞德里克森身旁說：「格陵蘭和丹麥的未來，完全由丹麥人民決定。」卡尼還宣布，加拿大總督瑪麗·西蒙（Mary Simon）和外交部長安南德（Anita Anand）將於2月初訪問格陵蘭。

格陵蘭位於加拿大東北海岸附近，超過三分之二領土位於北極圈內，礦產資源豐富，地理位置具有戰略意義。

在動用軍力逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，川普4日在空軍一號向媒體表示，「格陵蘭島到處都是俄羅斯和中國的船隻」，「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭島，而丹麥無法做到這一點。」

但就在魯比歐說川普想買格陵蘭的第二天，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt ）6日表示，川普並未排除侵略格陵蘭，她指出：「川普總統已明確表示取得格陵蘭島是美國國家安全優先事項，對威懾我們在北極地區的對手至關重要。總統及其團隊正在討論一系列選項以實現此重要外交政策目標；動用美軍，始終是三軍統帥的選項之一。」

紐時報導，川普和白宮未排除入侵格陵蘭島可能性的說法，讓議員們感到擔憂。魯比歐5日並未詳細說明美國打算「購買格陵蘭島」的意思是什麼。川普在紐約從事房地產開發數十年，而他自總統第一任期以來，就一直覬覦格陵蘭島。