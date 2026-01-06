馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

馬杜洛（左二）5日首度在紐約南區法院出庭，對美方的指控並不認罪。右一為馬杜洛妻子佛羅雷斯，她的額頭上貼著繃帶。（路透）

委內瑞拉 前總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)與妻子西莉亞‧佛羅雷斯(Cilia Flores)5日上午在紐約南區聯邦法院出庭，馬杜洛強調自己是遭綁架的戰俘，堅稱他仍是委國總統；滿臉傷的佛羅雷斯則要求驗傷與治療，兩人都不認罪，也未要求保釋；馬杜洛夫婦過堂後，在大批警力戒護下還押布魯克林 拘留所，法院訂3月17日再審。

庭訊當天上午，63歲的馬杜洛與69歲的佛羅雷斯雙手被束帶綁住，在全副武裝的警衛戒護下，從布魯克林的拘留中心搭直升機，押解至曼哈頓聯邦法院受審。

承審法官赫勒斯坦(Alvin Hellerstein)於當地中午12時2分開庭，概述25頁起訴書的指控內容。

馬杜洛腳踝戴著鎖鏈、身穿橘色與米色囚服，透過耳機聽口譯。

赫勒斯坦要求馬杜洛起立確認身分，馬杜洛以西班牙語回應，自稱仍是委內瑞拉總統，在委國首都卡拉卡斯(Caracas)的住處遭「綁架」、「逮捕」，接著補述「我是戰俘」。

赫勒斯坦告知兩名被告，有權就被捕一事通知委內瑞拉領事館。

馬杜洛隨後透過口譯員表示，「我是清白的，我沒有罪，我是正派的人，我還是委內瑞拉總統」；赫勒斯坦沒等馬杜洛說完，便打斷他的話。

佛羅雷斯出庭時額頭貼著繃帶，右眼附近明顯瘀青；她起身答辯時站不穩，必須抓著一旁的美國法警。

佛羅雷斯的律師唐納利(Mark Donnelly)表示，當事人被捕時受傷，除臉部明顯的傷勢外，肋骨部位也嚴重瘀青，疑似骨折或挫傷，要求照X光檢查。

此案控方由紐約南區聯邦檢察官辦公室檢察官克雷頓(Jay Clayton)領軍，他5日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)「財經論談」(Squawk Box)節目訪問時說：「我和我的團隊對這次起訴感到完全滿意。」

檢方指控馬杜洛主導古柯鹼販運網絡，並與多個暴力組織合作，包括墨西哥的西納羅亞集團(Sinaloa cartel)與洛斯塞塔斯集團(Los Zetas)、游擊組織哥倫比亞革命軍(FARC)，以及委國黑幫阿拉瓜火車(Tren de Aragua)。

馬杜洛面臨四項刑事罪名，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置，以及密謀持有上述裝置危害美國。馬杜洛長期否認相關指控，主張這是帝國主義覬覦委國豐富石油的幌子。

華爾街日報報導，這場聽證會揭開美國法庭審理外國領袖案件的序幕，且是史上罕見的先例，雙方勢必陷入法律攻防，且可能就逮捕和指控的合法性爭論數年。