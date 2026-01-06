我的頻道

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

川普喊可能補貼美油企、18個月內重啟委國油業 CNN洩業界反應

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源公司協助重建委內瑞拉的石油產業。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一處煉油廠。(路透)
美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源公司協助重建委內瑞拉石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業前往投資，但業界回應冷淡。

川普周一受訪時指出，讓美國油企在委國擴展業務的計畫，可能在18個月內「啟動運轉」。他聲稱，這需要「巨額資金」，油商將先墊付，隨後獲得美國政府補貼，或者從未來營收中扣抵。他認為此舉有助降低國際油價，符合美國戰略利益。

然而，白宮尚未說明重建的具體細節，包括生產如何恢復、過渡期間的收入由誰掌控等關鍵問題。

與川普的樂觀形成強烈對比，能源業專家普遍認為重建之路艱辛漫長，石油公司對是否願意重新投資委內瑞拉大多保持沉默。

美國有線電視新聞網（CNN）引述業內人士報導，美國油企的高層不太可能一頭栽進委內瑞拉。

首先，當地局勢仍不明確。石油公司決定投資偏遠的鑽探項目時，需對未來數年甚至數十年後的營運環境有信心，現在連幾周後委內瑞拉的政府形式和體制會變什麼樣都很難說，更不用談幾年後了。

一位消息靈通的行業人士表示，「川普的願望與業界意願有差距，如果白宮上周六採取（軍事）行動前先與業界溝通，他們就會知道這一點。」

其次，委國石油設施因多年管理不善、投資不足，已處於失修狀態。根據諮詢業者Rystad Energy周一發布的估計，僅將委國石油產量維持在現在的每日110萬桶，未來15年就需要約530億美元投資；若要恢復過往產能，總花費恐達1,830億美元。

更別提委國政府還有沒收外國資產的前科。

最大的問題可能是當前油價偏低，石油公司不願意在高風險項目上下注。

Wolfe Research分析指出，「認為委內瑞拉石油工業將一夜之間重啟的想法不切實際。一切都為時過早」。

分析師和業內高管表示，只有少數幾家美國石油公司擁有雄厚財力和堅實技術來開發委內瑞拉的石油生產。雪佛龍（Chevron）名列榜首，因其從未完全撤離，所以較具優勢。

埃克森美孚（Exxon）與康菲石油（ConocoPhillips）也有實力可協助重振委內瑞拉，但這兩家公司可能心有餘悸，它們十多年前遭委國政府沒收資產，還有分別近20億及120億美元的求償案在進行中。

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案

民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

川普打委 彭博：恐讓北京認為「世界更能吞下中方未來對台行動」

川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

