美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

根據多家媒體報導，古巴 政府4日晚間於國營電視台發表聲明，指稱在美軍抓捕委內瑞拉 總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)夫婦的軍事行動中，共有32名古巴公民不幸喪生。

國會山莊報(The Hill)與CNBC報導，這起於3日展開的突襲行動中，美軍逮捕並將委內瑞拉總統馬杜洛押送至紐約。據報導，馬杜洛的安全團隊有相當多人在這次行動中遭到擊斃。古巴國營電視台則指出，古巴方面的死者全數為古巴武裝部隊與情報機構成員，但官方未進一步說明事件細節。

古巴政府表示，為了悼念殉職人員將在5日和6日舉行為期兩天的全國哀悼，聲明指出，「我們的同胞忠於維護安全與防衛的職責，在激烈抵抗中履行使命，展現尊嚴與英勇精神，最終於與攻擊者的直接交戰中，或因設施遭到轟炸而犧牲。」古巴總統府透過臉書表示，這些古巴人是應委國政府請求執行任務，並譴責美方的軍事行動是「犯罪侵略行為」以及「國家恐怖主義」。

川普4日晚間向記者談及3日凌晨發起的逮捕行動時，證實「有很多古巴人被殺」，但未詳列具體傷亡數字。他說，「對方死傷慘重，但我們這邊沒有任何人員死亡。」「紐約時報」則引述一名委內瑞拉官員說法，指行動中共有40人喪生，其中包括平民與軍職人員。

身為古巴移民之子的國務卿魯比歐(Marco Rubio)則指出，馬杜洛的警衛安全體系長期由古巴人支撐，顯示古巴試圖在國安層面上「殖民」委內瑞拉。他並表示，美方將運用對委內瑞拉實施石油封鎖所取得的籌碼並透過區域內的軍事部署以達成政策目標，「我們希望委內瑞拉朝某個方向前進，」魯比歐在接受NBC節目訪問時表示。

另外，他也證實美國目前正對委內瑞拉石油實施「隔離」，魯比歐說，「這代表在符合美國國家利益以及委內瑞拉人民利益的條件獲得滿足之前，他們的經濟將無法向前推進，而這正是我們打算採取的作法。」