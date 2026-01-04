美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 川普：暫管委國直到政權轉移

川普總統3日在他的「真實社群」網上貼出委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕後的情況，馬杜洛被戴上眼罩及手銬。(取自川普網站)

奉川普 總統指示，美軍3日凌晨暗夜突襲委內瑞拉，美軍三角洲特種部隊襲擊委國總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)居住的鶯區，將馬杜洛夫婦拖出臥室，押上軍機飛回海外軍艦，再改乘飛機，3日下午飛抵紐約受審，川普總統在下午的記者會宣布美國將接手治理委國，直至政權轉移，且不排除派遣美軍進駐維安。對此突發局勢，聯合國安理會將於5日召開緊急會議商討對策。

不排除派駐美軍維安

有線電視新聞網(CNN)報導，載有馬杜洛夫婦的均機降落紐約州「史都華空軍國民兵基地」(Stewart Air National Guard Base)。馬杜洛狽照片也曝光，只見馬杜洛身穿一身灰色休閒服、戴上眼罩、雙手上銬，在十多名黑衣探員押送下，改乘直升機抵達曼哈頓，經過全身體檢後，移送位於紐約布魯克林區的聯邦大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)，由於面臨走私毒品與武器等多項罪名指控，預計5日出庭應訊。

川普在隨後於佛州海湖莊園的記者會上表示：「我們將治理委內瑞拉，直到公正的權力交接。」當被問及權力交接完成前，由誰負責委國國政，川普直言「站在我身後的人」將「在一段時間內」管理，並透露除了接管委國大量石油 儲備，也不排除派遣美軍登陸負責維安。

川普總統(右三)3日下午率主要軍政官員在佛州海湖莊園記者會上宣布美軍3日凌晨進入委內瑞拉，逮捕馬杜洛總統夫婦。(路透)

根據知情人士透露，數月前川普即授權中央情報局(CIA)祕密蒐集情資，鎖定馬杜洛藏身處以及生活規律，直到數日前獲得川普批准，派遣美軍最頂尖部隊展開跨海突襲行動。

委副總統指控美綁架

委國國防部透過影片指控美軍入侵國土，甚至使用飛彈以及從戰鬥機發射火箭襲擊平民社區，同時副總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)仍堅稱馬杜洛是「唯一總統」並向美國喊話：「要求立即釋放總統馬杜洛及其夫人。」除了指控馬杜洛夫婦被美軍從臥室拖出來，形同綁架，違反國際法，並譴責美軍侵犯委國領土完整性，呼籲民眾做好保家衛國準備：「沒有一個委內瑞拉人應該袖手旁觀，因為那些挑起對我們國家武裝侵略的極端分子，必將受到歷史與正義制裁。」

不過羅德里格斯發言與川普說法截然不同，川普先前在記者會表示：「馬杜洛任命一位副總統，目前她還是副總統，她與國務卿魯比歐(Marco Rubio)已經通過電話，她說『我們會盡一切努力滿足你們的需求』，我認為她非常友好，我們會把事情辦妥。」

川普表示，根據憲法規定的交接程序，羅德里格斯已經宣誓就任總統，然而國營電視台並未播出任何就職典禮，而且羅德里格斯電視演說既未宣布是代理總統，也未提及政治過渡，甚至沒有顯示任何與美方合作的跡象。

川普反對馬查多領導

與此同時，委國反對派開始與阿根廷、厄瓜多、巴拿馬和巴拉圭等鄰國以及法國聯繫，主張前總統候選人岡薩雷斯(Edmundo González)2024年7月總統大選以67%得票率勝過馬杜洛(30%)，因此反對派領袖、2025諾貝爾和平獎得主馬查多(María Corina Machado)以「恢復委內瑞拉人民意志」為由呼籲國際社會支持，不過被川普潑了一盤冷水：「我認為她很難成為領導人，她在國內既沒有支持、也未受重視，她是非常和藹可親的女性，但缺乏領導人必備的尊崇。」

另外馬杜洛夫婦遭到美軍逮捕的消息，佛州南部的委內瑞拉社群紛紛慶祝。不過卡拉卡斯(Caracas)商店外開始大排長龍，由於國家前途未卜，民眾驚慌之餘忙著搶購物資，根據CNN取得的影片顯示，首都街頭幾乎空無一人，猶如暴風雨來襲前的寂靜。

侵伊後美最強硬行動

美軍此次攻擊行動是2003年入侵伊拉克以來，白宮翻推特定國家政權所採取最強硬的行動，而且事前未獲國會同意，麻州民主黨籍聯邦眾議員歐清傑(Jake Auchincloss)不滿表示：「這是為了石油而流血，與毒品走私無關，毒品大多流向歐洲，導致國人死亡的毒品並非古柯鹼而是來自中國的芬太尼。」並強調：「這一切始終源於委國擁有全世界最多的石油儲量。」