我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

慶馬杜洛倒台 南佛州委國僑民湧街頭 揮舞國旗高呼「自由」

編譯盧炯燊／綜合報導
佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，手持委內瑞拉國旗，慶祝祖國重獲自由。(路透)
佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，手持委內瑞拉國旗，慶祝祖國重獲自由。(路透)

馬杜洛政權被推翻消息傳出後，眾多委內瑞拉流亡人士避居的南佛羅里達州，即時爆發歡呼和慶祝活動，大批人潮激動的湧到街頭揮舞委內瑞拉國旗高呼自由，然而在期盼已久的願望實現後，又擔心祖國未來的情勢方向，心情複雜。

綜合美聯社等報導，佛州邁阿密郊區的多拉爾(Doral)，是川普企業旗下許多高爾夫度假村所在地之一，當地約一半人口是委內瑞拉裔。當馬杜洛夫婦遭「生擒」的消息迅速傳開後，大批委裔民眾即時湧到當地被視為委內瑞拉文化中心的El Arepazo餐廳外集會。

有人舉著寫有「自由」的標語牌、有些高喊「自由！自由！自由！」，一片歡騰。

當川普就委內瑞拉行動的記者會結束後，聚集在餐廳外的人們久久不願散去，仍然敲鑼打鼓載歌載舞，揮舞旗幟慶祝馬杜洛獨裁統治的結束。

一個在1997年逃到美國的委內瑞拉人士對美聯社記者表示，他的心情很複雜，「既恐懼又興奮，說是已經等了這麼多年，委內瑞拉必須有所改變，我們都需要自由。」

另一名6年前因參與政治活動而被迫逃亡美國的集會者說，他此刻最希望就是全家人團圓。

佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，手持委內瑞...
佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，手持委內瑞拉國旗與美國國旗，慶祝祖國重獲自由。(路透)

2014年以來約有800萬人逃離委內瑞拉，最初是在鄰國居住，新冠疫情後愈來愈多人想方設法投向美國，在越過美墨邊境後，最多人聚居佛州南部。

1990年代起已有不少委國人湧至多拉爾，早期是中上階層的專業人士，其後是政治反對派及企業家。近年愈來愈多低收入委內瑞拉人抵達美國，從事服務業工作。

他們當中有醫生、律師，也有建築工人及清潔工，有些人已入籍美國，有些人則帶著在美國出生的孩子非法居留，還有一些人持旅遊簽證逾期滯留尋求庇護。

2015年逃離的梅倫德斯(Niurka Meléndez)，在紐約共同創立了「委內瑞拉人及移民援助組織」(Venezuelans and Immigrants Aid)，致力於改善委裔民眾的生活。她在接受美聯社訪問時表示，期望馬杜洛的下台能改善祖國人民的生活，目前只是正義的開始。

佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，有人手持「...
佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，有人手持「感謝川普」的字牌。(路透)

委內瑞拉 佛州 川普

上一則

川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

下一則

CIA靠內線、匿蹤無人機隊掌握作息 馬杜洛吃什麼都知道

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境