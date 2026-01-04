慶馬杜洛倒台 南佛州委國僑民湧街頭 揮舞國旗高呼「自由」

佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，手持委內瑞拉國旗，慶祝祖國重獲自由。(路透)

馬杜洛政權被推翻消息傳出後，眾多委內瑞拉 流亡人士避居的南佛羅里達州，即時爆發歡呼和慶祝活動，大批人潮激動的湧到街頭揮舞委內瑞拉國旗高呼自由，然而在期盼已久的願望實現後，又擔心祖國未來的情勢方向，心情複雜。

綜合美聯社等報導，佛州 邁阿密郊區的多拉爾(Doral)，是川普 企業旗下許多高爾夫度假村所在地之一，當地約一半人口是委內瑞拉裔。當馬杜洛夫婦遭「生擒」的消息迅速傳開後，大批委裔民眾即時湧到當地被視為委內瑞拉文化中心的El Arepazo餐廳外集會。

有人舉著寫有「自由」的標語牌、有些高喊「自由！自由！自由！」，一片歡騰。

當川普就委內瑞拉行動的記者會結束後，聚集在餐廳外的人們久久不願散去，仍然敲鑼打鼓載歌載舞，揮舞旗幟慶祝馬杜洛獨裁統治的結束。

一個在1997年逃到美國的委內瑞拉人士對美聯社記者表示，他的心情很複雜，「既恐懼又興奮，說是已經等了這麼多年，委內瑞拉必須有所改變，我們都需要自由。」

另一名6年前因參與政治活動而被迫逃亡美國的集會者說，他此刻最希望就是全家人團圓。

2014年以來約有800萬人逃離委內瑞拉，最初是在鄰國居住，新冠疫情後愈來愈多人想方設法投向美國，在越過美墨邊境後，最多人聚居佛州南部。

1990年代起已有不少委國人湧至多拉爾，早期是中上階層的專業人士，其後是政治反對派及企業家。近年愈來愈多低收入委內瑞拉人抵達美國，從事服務業工作。

他們當中有醫生、律師，也有建築工人及清潔工，有些人已入籍美國，有些人則帶著在美國出生的孩子非法居留，還有一些人持旅遊簽證逾期滯留尋求庇護。

2015年逃離的梅倫德斯(Niurka Meléndez)，在紐約共同創立了「委內瑞拉人及移民援助組織」(Venezuelans and Immigrants Aid)，致力於改善委裔民眾的生活。她在接受美聯社訪問時表示，期望馬杜洛的下台能改善祖國人民的生活，目前只是正義的開始。