川普政府逮捕馬杜洛夫婦 治理委內瑞拉引發新法律爭議

川普總統3日證實大規模打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。圖為川普當日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。（美聯社）

新年伊始，川普 總統就有驚世之舉，在3日發動奇襲，逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，並且宣布計畫「治理」(run)委內瑞拉。然而此一未經國會授權的動舉也引發是否具有合法性的爭議，有法律專家直指這是一樁非法的犯罪行為，也有人認為這無異於美國與委內瑞拉已在交戰狀態。更有人擔心此舉跨越了處理國際紛爭的界線，可能會導致中國與俄羅斯等國家效法。

川普政府3日在委內瑞拉的軍事行動，侵略性之強遠超過之前美國政府針對巴拿馬或伊朗等獨裁政權的懲罰性行動。聖母大學法學院 (Notre Dame Law School)教授葛魯(Jimmy Gurule)表示，「此舉是公然違法的犯罪行為。」葛魯之前曾擔任助理檢察官。

埃默里大學(Emory University)法律教授內維特(Mark Nevitt)表示，「我不認為美國在沒有引渡條約的情況下，入侵別國逮捕領導人，具有任何法律基礎。」內維特曾擔任美國海軍檢察官。

美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)法律教授舒密特(Ｍichael Schmitt)則是指出，美國政府對委內瑞拉的一連串軍事行動，包括之前轟炸毒品走私船與攔截油輪等，顯然已違反了國際法。川普政府逮捕馬杜洛當天正是巴拿馬已故強人諾瑞嘉(Manuel Noriega)向美國投降的36周年紀念日。1989年美國入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉，以販毒與毒品走私罪名起訴。

但是專家指出，與入侵委內瑞拉不同的是，當年諾瑞嘉的作為直接有損美國在巴拿馬運河的利益，而且也危及在該國的美國公民生命安全，更何況美軍發動攻擊也是經過國會授權。反觀川普政府在委內瑞拉的行動並沒有經過國會授權。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)則是辯稱，為了發揮奇襲效果，因此才沒有事先告訴國會。參院 情報委員會的民主黨參議員華納(Mark Warner)表示，「一旦處理國際糾紛的界限打破，強權國家就可能會加以利用。」預料下周參院將慮除非授權川普政府，否則就不得動用武力。

此外，儘管美國特工一直存在未經授權就在海外逮捕被告的歷史，但聯邦法院與白宮之間長期以來在外交政策與國家安全等議題上一直存在歧見。葛魯表示，「有關國家安全方面，法院與總統之 間經常意見不合，但是意見不合並不意味你就有為所欲為的權力。」