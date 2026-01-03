我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲

川普政府逮捕馬杜洛夫婦 治理委內瑞拉引發新法律爭議

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統3日證實大規模打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。圖為川普當日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。（美聯社）
川普總統3日證實大規模打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。圖為川普當日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。（美聯社）

新年伊始，川普總統就有驚世之舉，在3日發動奇襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，並且宣布計畫「治理」(run)委內瑞拉。然而此一未經國會授權的動舉也引發是否具有合法性的爭議，有法律專家直指這是一樁非法的犯罪行為，也有人認為這無異於美國與委內瑞拉已在交戰狀態。更有人擔心此舉跨越了處理國際紛爭的界線，可能會導致中國與俄羅斯等國家效法。

川普政府3日在委內瑞拉的軍事行動，侵略性之強遠超過之前美國政府針對巴拿馬或伊朗等獨裁政權的懲罰性行動。聖母大學法學院 (Notre Dame Law School)教授葛魯(Jimmy Gurule)表示，「此舉是公然違法的犯罪行為。」葛魯之前曾擔任助理檢察官。

埃默里大學(Emory University)法律教授內維特(Mark Nevitt)表示，「我不認為美國在沒有引渡條約的情況下，入侵別國逮捕領導人，具有任何法律基礎。」內維特曾擔任美國海軍檢察官。

美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)法律教授舒密特(Ｍichael Schmitt)則是指出，美國政府對委內瑞拉的一連串軍事行動，包括之前轟炸毒品走私船與攔截油輪等，顯然已違反了國際法。川普政府逮捕馬杜洛當天正是巴拿馬已故強人諾瑞嘉(Manuel Noriega)向美國投降的36周年紀念日。1989年美國入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉，以販毒與毒品走私罪名起訴。

但是專家指出，與入侵委內瑞拉不同的是，當年諾瑞嘉的作為直接有損美國在巴拿馬運河的利益，而且也危及在該國的美國公民生命安全，更何況美軍發動攻擊也是經過國會授權。反觀川普政府在委內瑞拉的行動並沒有經過國會授權。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)則是辯稱，為了發揮奇襲效果，因此才沒有事先告訴國會。參院情報委員會的民主黨參議員華納(Mark Warner)表示，「一旦處理國際糾紛的界限打破，強權國家就可能會加以利用。」預料下周參院將慮除非授權川普政府，否則就不得動用武力。　　　　

此外，儘管美國特工一直存在未經授權就在海外逮捕被告的歷史，但聯邦法院與白宮之間長期以來在外交政策與國家安全等議題上一直存在歧見。葛魯表示，「有關國家安全方面，法院與總統之　間經常意見不合，但是意見不合並不意味你就有為所欲為的權力。」

委內瑞拉 川普 參院

上一則

AP：斡旋加薩未果 調停俄烏無功 川普又發動新外交爭端

下一則

美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

延伸閱讀

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目
美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好
馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭
川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？

川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境