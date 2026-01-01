美追緝的委國油輪 貝拉1號塗上俄旗

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港附近的油輪「班德拉號」，非新聞中的「貝拉1號」。 (路透)
圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港附近的油輪「班德拉號」，非新聞中的「貝拉1號」。 (路透)

美國海岸防衛隊追逐委內瑞拉油輪「貝拉1號」(Bella 1)多日卻遲遲無法登船，美籍資深官員透露，這艘老舊油輪的船舷疑似草率塗上俄羅斯國旗，顯然是為尋求莫斯科當局的庇護。

華爾街日報報導，美國海防隊船艦自去年12月21日起持續在大西洋追蹤「貝拉1號」巨型運油船，並保持約半哩的距離。

海防隊表示，一旦白宮批准，已準備好扣押「貝拉1號」。這艘油輪從去年起，就因運輸伊朗石油遭美國制裁，此次是前往委內瑞拉載油的途中 ，被海防隊盯上。官員說，油輪的行駛方向似乎改為西北方，可能駛向格陵蘭或冰島。

「貝拉1號」持續規避美國制裁委內瑞拉油輪的政策，川普總統揚言透過全面封鎖加強制裁委國原油運輸，並切斷委國的經濟命脈。

海事法專家解釋，聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea)規定，如果外國船隻屬於無國籍狀態，或合理懷疑該船涉入欺騙行為，海岸防衛隊便有權登船檢查。

美方開始追查「貝拉1號」時，白宮稱該船是遭司法扣押令制裁的船隻，且懸掛假旗幟。

專家表示，如果「貝拉1號」如今已在俄羅斯合法註冊，可能會讓美國海防隊更難強行登船。

國際海事組織(International Maritime Organization)前法律事務與對外關係主任、退役海軍少將甘迺迪(Fred Kenney)表示，「美國可能正透過外交管道，調查該船是否真的在俄國註冊，僅在船側塗上國旗並不具法律約束力。」

耶魯大學法學院研究員、海岸防衛隊前法務軍官菲德爾(Eugene Fidell)則質疑，「俄羅斯是否可能允許這艘船在未經檢查的情況下重新註冊，也許俄國為了捉弄美國而略過相關程序。」

另有國際法規定，船舶不得在航行途中更改船旗，除非所有權或註冊資訊變更。

