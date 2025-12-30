川普晤內唐亞胡 傳要求改變約旦河西岸政策

我的頻道

中央社／華盛頓29日電
川普總統(右)29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
Axios 29日引述一名美國官員和另一名消息人士說法報導，川普總統和他的高層顧問會晤以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）時，要求改變以色列在約旦河西岸占領區的政策。

報導說，儘管約旦河西岸（West Bank）安全局勢急劇惡化，其他西方國家政府譴責以色列政策，川普政府仍被視為支持以色列。這是川普重返白宮執政以來，他和手下團隊首次與內唐亞胡深入討論約旦河西岸政策。

這名美國官員說，白宮認為，約旦河西岸暴力升高將破壞落實加薩走廊（Gaza Strip）和平協議的行動，並妨礙川普在任期結束前擴展「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。亞伯拉罕協議是指川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

內唐亞胡強硬右派政府過去三年積極推行政策削弱巴勒斯坦自治政府、導致資金匱乏，並大舉擴建屯墾區、將前哨站合法化、強迫巴勒斯坦人遷移及採取更多措施走向事實上的併吞。

消息人士說，川普和他的團隊對約旦河西岸局勢表示關切，並要求內唐亞胡避免挑釁措施，讓「情勢降溫」。

川普在與內唐亞胡會談後的聯合記者會上表示：「我們已就約旦河西岸議題深入探討許久。我不會說我們在約旦河西岸議題上百分百意見一致，但我們將會達成結論。」

路透報導，以色列面臨國際社會日增的壓力，要求遏阻猶太屯墾者在約旦河西岸攻擊巴勒斯坦人情事。約旦河西岸約有270萬名巴勒斯坦人，長久以來被視為未來巴勒斯坦建國計畫的核心。

