首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

川普總統透露日前美軍再對委內瑞拉打擊製毒設施及運毒船隻。圖為南方司令部29日釋出美軍攻擊一艘運毒船的影像。（取自南方司令部臉書）

川普 總統26日受訪時透露，美軍24日對委內瑞拉 碼頭邊一處毒品裝載點發動「大型攻勢」，摧毀碼頭邊的一座大型設施，但未詳述細節；這是川普打擊委國毒品行動以來，首起已知的陸上攻勢，但美國官員均不予置評，委國也未宣布遭受攻擊。另外，美軍對一艘被指控在東太平洋運毒的船隻發動兩次攻擊，造成兩人死亡。

負責美軍在中南美洲行動的「南方司令部」29日透過臉書等社群媒體 發布影片，黑白畫面顯示一艘行駛的船隻兩度遭遇炮襲。

美軍表示，這艘船「參與毒品走私活動」，但未提供證據；川普政府9月初以來，已對委國船隻發動30起攻擊，至少造成107人死亡。

川普屢次強調，攻擊委國運毒船是為了阻止毒品流入美國的必要行動，美方同時透過各種方式對委國施壓並迫使委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)交出政權。

川普26日接受紐約WABC電台老闆、共和黨富豪卡齊瑪提迪斯(John Catsimatidis)專訪，論及美國打擊拉丁美洲毒品走私的軍事行動時說：「他們有一個大型工廠或大型設施，船就是從那裡來的；兩天前，我們摧毀了它，狠狠打擊。」

川普拒絕透露是誰、如何發動攻勢，僅表示攻擊地點就在海岸線附近。

「美聯社」報導，川普在海湖莊園會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)時表示，「碼頭大爆炸，那是他們裝載毒品的地方。他們把毒品裝船運送，所以我們攻擊所有船隻，現在我們攻擊毒品交易運作區。」

「國會山莊報」引述專家說法報導，美軍若獲准對委國境內發動攻擊，可能會以販毒集團的基礎建設作為目標，如港口設施和倉庫，販毒集團會在碼頭邊貯藏古柯鹼再轉運他處。

「紐約時報」報導，這是川普對委內瑞拉發起軍事行動打擊毒品以來，已知的首起陸上攻擊事件，但美國官員拒絕透露川普所說的攻擊地點具體情況，包括地點、攻擊方式，以及該設施在毒品走私中扮演的角色。

美軍表示無可奉告，白宮不予置評，委國政府則未公開遭遇攻擊的消息。

美方過去攻擊委國船艦後，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)或美軍的社群媒體帳號會發布消息，但截至29日晚尚無相關貼文。