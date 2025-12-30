我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統透露日前美軍再對委內瑞拉打擊製毒設施及運毒船隻。圖為南方司令部29日釋出美軍攻擊一艘運毒船的影像。（取自南方司令部臉書）
川普總統透露日前美軍再對委內瑞拉打擊製毒設施及運毒船隻。圖為南方司令部29日釋出美軍攻擊一艘運毒船的影像。（取自南方司令部臉書）

川普總統26日受訪時透露，美軍24日對委內瑞拉碼頭邊一處毒品裝載點發動「大型攻勢」，摧毀碼頭邊的一座大型設施，但未詳述細節；這是川普打擊委國毒品行動以來，首起已知的陸上攻勢，但美國官員均不予置評，委國也未宣布遭受攻擊。另外，美軍對一艘被指控在東太平洋運毒的船隻發動兩次攻擊，造成兩人死亡。

負責美軍在中南美洲行動的「南方司令部」29日透過臉書等社群媒體發布影片，黑白畫面顯示一艘行駛的船隻兩度遭遇炮襲。

美軍表示，這艘船「參與毒品走私活動」，但未提供證據；川普政府9月初以來，已對委國船隻發動30起攻擊，至少造成107人死亡。

川普屢次強調，攻擊委國運毒船是為了阻止毒品流入美國的必要行動，美方同時透過各種方式對委國施壓並迫使委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)交出政權。

川普26日接受紐約WABC電台老闆、共和黨富豪卡齊瑪提迪斯(John Catsimatidis)專訪，論及美國打擊拉丁美洲毒品走私的軍事行動時說：「他們有一個大型工廠或大型設施，船就是從那裡來的；兩天前，我們摧毀了它，狠狠打擊。」

川普拒絕透露是誰、如何發動攻勢，僅表示攻擊地點就在海岸線附近。

「美聯社」報導，川普在海湖莊園會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)時表示，「碼頭大爆炸，那是他們裝載毒品的地方。他們把毒品裝船運送，所以我們攻擊所有船隻，現在我們攻擊毒品交易運作區。」

「國會山莊報」引述專家說法報導，美軍若獲准對委國境內發動攻擊，可能會以販毒集團的基礎建設作為目標，如港口設施和倉庫，販毒集團會在碼頭邊貯藏古柯鹼再轉運他處。

「紐約時報」報導，這是川普對委內瑞拉發起軍事行動打擊毒品以來，已知的首起陸上攻擊事件，但美國官員拒絕透露川普所說的攻擊地點具體情況，包括地點、攻擊方式，以及該設施在毒品走私中扮演的角色。

美軍表示無可奉告，白宮不予置評，委國政府則未公開遭遇攻擊的消息。

美方過去攻擊委國船艦後，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)或美軍的社群媒體帳號會發布消息，但截至29日晚尚無相關貼文。

過去幾個月來，川普持續暗示他可能會在南美洲、委內瑞拉或其他國家進行陸地打擊行動；川普10月證實，他已授權中情局在委國進行秘密行動，但中情局29日不予回應。

川普總統透露日前美軍再對委內瑞拉打擊製毒設施及運毒船隻。圖為南方司令部29日釋出...
川普總統透露日前美軍再對委內瑞拉打擊製毒設施及運毒船隻。圖為南方司令部29日釋出美軍戰機影像。（取自南方司令部臉書）

川普 委內瑞拉 社群媒體

上一則

蘇利文：裴洛西2022訪台 代價遠超益處

下一則

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

延伸閱讀

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴
放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料
淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點
川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對