澤倫斯基周日來美談新20點計畫 川普：沒我同意 他啥也沒有

川普總統表示如果沒有他的同意，澤倫斯基提出的任何方案都是無效的。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 26日表示，他28日將帶著新的20點和平計畫，與川普 總統在佛州舉行閉門會談，雙方將討論美國對烏克蘭的安全保障、一項「經濟協議」，烏克蘭也將提出「領土問題」。對此，川普向政治新聞網站POLITICO表示，「除非我同意，否則他什麼都沒有。我們看看他帶什麼來。」

美聯社報導，這項會晤是在美國主導下，試圖結束近四年俄烏戰爭的最新進展；之前由於莫斯科和基輔的要求截然相反，努力屢屢受挫。

澤倫斯基25日曾表示，他與美國特使威科夫(Steve Witkoff)和川普女婿庫許納(Jared Kushner)進行過「良好對話」。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)26日表示，俄羅斯特使德米崔耶夫(KirillDmitriev)最近在佛州見了美國特使，克里姆林宮已與美國代表聯繫，「雙方同意繼續對話。」

澤倫斯基說，目前正在討論的20點計畫「已完成約90%」。他列舉美烏會談尚未解決幾大關鍵議題是：烏克蘭安全保障、頓巴斯地區(Donbas)領土問題、以及札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)的管理。

澤倫斯基表示，28日他與川普的會談還將討論一項「經濟協議」，但他無法確認「最終是否會達成任何協議」。澤倫斯基還強調，「毫無疑問，我們必須在不久的將來找到某種形式，讓歐洲也必須參與。」

針對正在討論中的20點計畫，澤倫斯基表示，烏克蘭已向華府表達立場，預料華府將把立場轉達給莫斯科。澤倫斯基的20點計畫框架協議包括提議設立非軍事區。他23日表示，若俄羅斯也撤軍，且該地區成為由國際部隊監督的非軍事區，他願意從烏克蘭東部工業中心地帶撤軍，以結束戰爭。但俄方未表示同意自占領土地撤軍。

川普26日接受政治新聞網站POLITICO採訪時，對於澤倫斯基的最新提議，似乎不急著表態。他說：「沒我的同意，他什麼都沒有。且讓我們拭目以待。」