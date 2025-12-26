以色列承認索馬利蘭主權獨立 川普稱美暫不跟進

以色列總理內唐亞胡(左)10月13日在以色列與美國總統川普(右)見面。(路透)

以色列今天成為全球第一個承認索馬利蘭主權獨立的國家，美國總統川普 接受「紐約郵報」訪問時表示，美國暫時不會跟進，他還需要進一步「研究」。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）辦公室表示，內唐亞胡宣告承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家，符合「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）精神。亞伯拉罕協議是指川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

內唐亞胡在與索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）視訊通話中慶祝這項外交突破時說，他將向川普轉達阿布杜拉希期望加入亞伯拉罕協議。內唐亞胡預計29日在美國會晤川普。

不過根據「紐約郵報」（New York Post）報導，川普表示他不受影響，預計與內唐亞胡的會談將優先聚焦加薩 走廊（Gaza Strip）議題。川普10月居中斡旋促成加薩停火，目前擔任聯合國批准成立的「和平理事會」（Board of Peace）主席，監督停火執行與加薩重建。

川普在電話訪問中告訴紐約郵報：「就說『不，不是現在』。」

川普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場上高聲問道：「有人真的知道索馬利蘭的狀況嗎？」

對於索馬利蘭表態願意加入亞伯拉罕協議，以及願意提供土地讓美國在紅海口附近設立海軍基地，川普都顯得不為所動。

他被問到索馬利蘭願讓美國在亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地使用港口時，川普不以為意地表示：「大驚小怪。」

川普還說：「一切都在研究中。」

他說：「我們會研究此事。我研究很多事情，總能做出很棒的決定，而且最後證明都是正確的決策。」

