「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬

編譯周辰陽／即時報導
川普總統22日在佛州海湖莊園召開記者會。(美聯社)
川普總統22日在佛州海湖莊園召開記者會。(美聯社)

美聯社報導，川普總統22日向委內瑞拉總統馬杜洛發出新一波警告。與此同時，就在華府持續升高對卡拉卡斯施壓之際，也傳出俄羅斯外交官正撤離家屬。

川普在國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯等國安高層幕僚陪同下召開記者會，宣布美國海軍將建造「川普級戰艦」的同時，也重申準備進一步升高對馬杜洛政府已持續4個月的施壓行動。川普警告：「如果他想做什麼，如果他硬要逞強，那將會是他最後一次能夠逞強。」

美國對委內瑞拉的行動起初宣稱旨在阻止非法毒品外流，但隨時間推移，其政策目標已趨於模糊。與此同時，根據一名歐洲情報官員說法，俄羅斯外交部已開始撤離駐委內瑞拉外交官的家屬。他向美聯社透露，撤離行動包括婦女與兒童，已於19日展開，並補充指出，俄羅斯外交部官員正以「非常悲觀的語氣」評估委內瑞拉的局勢。

對此，俄羅斯外交部在「X」發文反駁，美聯社有關所謂「撤離俄羅斯駐委內瑞拉大使館」的報導，「簡單來說就

是謊言」，還稱「要小心，不要落入西方的挑釁」。不過，美聯社指出，俄方並未回應是否正在撤離外交官家屬。

