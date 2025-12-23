川普任命路州州長蘭德里為格陵蘭特使 再掀外交爭議

川普總統將任命路易斯安那州州長蘭德里為美國格陵蘭特使。(美聯社)

川普 政府對北極圈的野心再度引發外交風暴。在川普宣布任命路易斯安那州州長蘭德里(Jeff Landry)擔任格陵蘭 特使並重申欲將該地納入美國版圖後，丹麥 與格陵蘭領袖22日強硬回應，強調領土完整不容侵犯要求尊重，並嚴正拒絕美國接管。

美聯社報導，川普21日在社群媒體宣布這項任命，並稱蘭德里將協助推動美國在該區的國家安全利益。蘭德里隨後發文稱，很榮幸能承擔此職務，「讓格陵蘭成為美國的一部分」。

此舉立即觸怒身為北約盟友的丹麥，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)已表示將召見美國駐哥本哈根大使。丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)與格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)發表聯合聲明指出，「國界與國家主權根植於國際法，這是基本原則。你不能吞併另一個國家，即便以國際安全為藉口也不行，」「格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭。」

川普在總統權力交接期間以及第二任期初期，多次呼籲美國應對格陵蘭行使管轄權，且未排除以軍事力量控制這座富含礦產、戰略位置關鍵的北極島嶼。今年3月，副總統范斯(JD Vance)曾造訪格陵蘭一處偏遠的美國軍事基地，還曾指控丹麥在當地投資不足。相關議題一度淡出新聞焦點，但在8月時，丹麥官員因一項報告指出，至少三名與川普有關聯的人士曾在格陵蘭進行祕密影響行動，而召見美國駐哥本哈根的最高外交官。

一名不願具名的丹麥政府官員指出，川普政府在宣布蘭德里任命前，並未事先向丹麥方面提出任何通知。本月稍早，丹麥國防情報局在年度報告中指出，美國正利用其經濟實力「強加自身意志」，並對敵友雙方皆不排除以軍事力量相威脅。

對此，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也公開聲援丹麥，強調領土主權是國際法基本原則，歐盟與格陵蘭人民會站在一起。

「我們基於國家安全需要格陵蘭，」川普22日在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）接受記者提問、談及蘭德里的任命時表示，「如果你看看格陵蘭，沿著海岸線從上到下，你會看到到處都是俄羅斯和中國的船隻。」