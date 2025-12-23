我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

川普任命路州州長蘭德里為格陵蘭特使 再掀外交爭議

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普總統將任命路易斯安那州州長蘭德里為美國格陵蘭特使。(美聯社)
川普總統將任命路易斯安那州州長蘭德里為美國格陵蘭特使。(美聯社)

川普政府對北極圈的野心再度引發外交風暴。在川普宣布任命路易斯安那州州長蘭德里(Jeff Landry)擔任格陵蘭特使並重申欲將該地納入美國版圖後，丹麥與格陵蘭領袖22日強硬回應，強調領土完整不容侵犯要求尊重，並嚴正拒絕美國接管。

美聯社報導，川普21日在社群媒體宣布這項任命，並稱蘭德里將協助推動美國在該區的國家安全利益。蘭德里隨後發文稱，很榮幸能承擔此職務，「讓格陵蘭成為美國的一部分」。

此舉立即觸怒身為北約盟友的丹麥，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)已表示將召見美國駐哥本哈根大使。丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)與格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)發表聯合聲明指出，「國界與國家主權根植於國際法，這是基本原則。你不能吞併另一個國家，即便以國際安全為藉口也不行，」「格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭。」

川普在總統權力交接期間以及第二任期初期，多次呼籲美國應對格陵蘭行使管轄權，且未排除以軍事力量控制這座富含礦產、戰略位置關鍵的北極島嶼。今年3月，副總統范斯(JD Vance)曾造訪格陵蘭一處偏遠的美國軍事基地，還曾指控丹麥在當地投資不足。相關議題一度淡出新聞焦點，但在8月時，丹麥官員因一項報告指出，至少三名與川普有關聯的人士曾在格陵蘭進行祕密影響行動，而召見美國駐哥本哈根的最高外交官。

一名不願具名的丹麥政府官員指出，川普政府在宣布蘭德里任命前，並未事先向丹麥方面提出任何通知。本月稍早，丹麥國防情報局在年度報告中指出，美國正利用其經濟實力「強加自身意志」，並對敵友雙方皆不排除以軍事力量相威脅。

對此，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也公開聲援丹麥，強調領土主權是國際法基本原則，歐盟與格陵蘭人民會站在一起。

「我們基於國家安全需要格陵蘭，」川普22日在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）接受記者提問、談及蘭德里的任命時表示，「如果你看看格陵蘭，沿著海岸線從上到下，你會看到到處都是俄羅斯和中國的船隻。」

格陵蘭 丹麥 川普

上一則

離岸風電叫停 參院民主黨揚言退能源基建談判

下一則

川普政府撤換近30使節 力挺「美國優先」者接任

延伸閱讀

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦
川普施壓委國 油價應聲上漲

川普施壓委國 油價應聲上漲
川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者