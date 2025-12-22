川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成

川普總統加大對委內瑞拉壓力的理由之一是委國偷走美國石油和土地，川普指的是1976年委國石油國有化，一併沒收了美國企業艾克森美孚。(路透)

川普 總統日前表示，對委內瑞拉 油輪進出實施全面封鎖絕對是合理的，因為美國石油 公司資產當年遭到委國政府沒收。川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，封鎖會持續到委內瑞拉把「先前竊取自我們的石油、土地與其他資產還給美國為止。」

委內瑞拉政府1976年接管石油產業，數百家私人公司與外國資產收歸國有，美國石油集團艾克森美孚(ExxonMobil)經營的項目也包括在內。

委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)2007年接管了委內瑞拉最大石油庫藏「奧利諾科石油帶」(Orinoco Belt)的最後幾家私人煉油廠。

針對川普的說法，華盛頓郵報分析，從歷史角度來看，美國企業在委內瑞拉從來不曾擁有石油或土地產權，委國官員也沒有把美國石油企業踢出委內瑞拉。

丹佛大學(University of Denver)經濟學家羅德里格斯(Francisco Rodríguez)指出：「川普聲稱委內瑞拉從美國手中偷走石油跟土地的說法毫無根據。」

羅德里格斯表示，委內瑞拉當年落實國有化並沒有任何人反對，「美國當時更感興趣的是讓委內瑞拉成為相對廉價石油的供應國，而不是讓委內瑞拉石油生產崩潰」。他表示，委內瑞拉石油國營化的改革過程「基本上並沒有爭議」。

委內瑞拉追隨墨西哥、巴西、沙烏地阿拉伯等國掀起的資源民族主義(resource nationalism)，目標在於從外國企業手中奪回能源資源控制權，以便實現經濟主權。這波浪潮中，美國石油企業受到衝擊最大，其中包括1999年合併的艾克森美孚，還有1984年成為雪佛龍(Chevron)的海灣石油(Gulf Oil)。荷蘭石油巨擘殼牌(Shell)同樣受到重挫，這些石油公司曾占委內瑞拉逾70%原油生產，損失約50億資產，但根據當時新聞報導，每家公司僅獲10億補償。

羅德里格斯指出，但這些石油企業並沒有要求更高金額補償，而是覺得要求更多並無意義，在1976年的時空環境下，石油企業認為委內瑞拉並沒有能讓外國石油企業上法院討公道的機制。