加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝

一艘油輪駐泊在委內瑞拉埃爾巴利托港。圖為油輪示意圖，並非本文中遭美追緝油輪。(美聯社)

金融時報報導，美國海岸防衛隊21日在加勒比海試圖登檢一艘遭美國制裁、正前往委內瑞拉 載運原油的「幽靈船隊」油輪但未成功，目前正積極追緝中。這是美國不到兩周內第三度試圖攔截出入委內瑞拉的油輪，顯示華府持續升高對馬杜洛政權石油 出口的封鎖行動。

一名美國官員表示，遭追緝的油輪為「貝拉1號」（Bella 1），這是一艘已被制裁、且未受監管的超大型油輪，處於空載狀態，原本正航向委內瑞拉裝載原油。美方甫於12月20日黎明前突襲登檢巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），以及12月10日在委內瑞拉附近扣押油輪「Skipper」。

這名官員指出：「海岸防衛隊正積極追緝一艘遭制裁的暗黑船隊船舶，這艘船涉及委內瑞拉非法規避制裁行為，且懸掛假旗，已受到司法扣押命令。」

紐約時報指出，這些被鎖定的船舶屬於「幽靈船隊」，專門在違反美國及其他國家制裁的情況下，運輸來自伊朗 、委內瑞拉與俄羅斯的石油；它們經常刻意掩飾實際航向，並提交不實文件。

航運與能源專家估計，這類幽靈油輪的數量，最多可能占全球油輪船隊的20%。

即時航運數據與分析公司Kpler指出，貝拉1號原本是4艘駛向委內瑞拉的油輪之一，在Skipper於15日遭扣押後一度掉頭，但隨後再度轉向，恢復前往委內瑞拉的航程。

Kpler並表示，貝拉1號因涉入伊朗石油運輸，已於2024年6月遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁，目前在國際海事組織的登記資料中，船旗狀態顯示為不明。紐時明確指出，貝拉1號遭申請扣押令的理由，是先前參與伊朗石油貿易，而非與委內瑞拉有關。

能源諮詢公司Rystad Energy新興市場部門主管派克（Schreiner Parker）指出，若美方落實嚴格封鎖，除雪佛龍石油公司在OFAC特定許可下每日約15萬桶的產量外，委內瑞拉原油出口恐幾近全面停擺。分析指出，委內瑞拉目前約8成石油出口仍透過中間商轉銷至中國。