我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝

編譯盧思綸／即時報導
一艘油輪駐泊在委內瑞拉埃爾巴利托港。圖為油輪示意圖，並非本文中遭美追緝油輪。(美聯社)
一艘油輪駐泊在委內瑞拉埃爾巴利托港。圖為油輪示意圖，並非本文中遭美追緝油輪。(美聯社)

金融時報報導，美國海岸防衛隊21日在加勒比海試圖登檢一艘遭美國制裁、正前往委內瑞拉載運原油的「幽靈船隊」油輪但未成功，目前正積極追緝中。這是美國不到兩周內第三度試圖攔截出入委內瑞拉的油輪，顯示華府持續升高對馬杜洛政權石油出口的封鎖行動。

一名美國官員表示，遭追緝的油輪為「貝拉1號」（Bella 1），這是一艘已被制裁、且未受監管的超大型油輪，處於空載狀態，原本正航向委內瑞拉裝載原油。美方甫於12月20日黎明前突襲登檢巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），以及12月10日在委內瑞拉附近扣押油輪「Skipper」。

這名官員指出：「海岸防衛隊正積極追緝一艘遭制裁的暗黑船隊船舶，這艘船涉及委內瑞拉非法規避制裁行為，且懸掛假旗，已受到司法扣押命令。」

紐約時報指出，這些被鎖定的船舶屬於「幽靈船隊」，專門在違反美國及其他國家制裁的情況下，運輸來自伊朗、委內瑞拉與俄羅斯的石油；它們經常刻意掩飾實際航向，並提交不實文件。

航運與能源專家估計，這類幽靈油輪的數量，最多可能占全球油輪船隊的20%。

即時航運數據與分析公司Kpler指出，貝拉1號原本是4艘駛向委內瑞拉的油輪之一，在Skipper於15日遭扣押後一度掉頭，但隨後再度轉向，恢復前往委內瑞拉的航程。

Kpler並表示，貝拉1號因涉入伊朗石油運輸，已於2024年6月遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁，目前在國際海事組織的登記資料中，船旗狀態顯示為不明。紐時明確指出，貝拉1號遭申請扣押令的理由，是先前參與伊朗石油貿易，而非與委內瑞拉有關。

能源諮詢公司Rystad Energy新興市場部門主管派克（Schreiner Parker）指出，若美方落實嚴格封鎖，除雪佛龍石油公司在OFAC特定許可下每日約15萬桶的產量外，委內瑞拉原油出口恐幾近全面停擺。分析指出，委內瑞拉目前約8成石油出口仍透過中間商轉銷至中國。

委內瑞拉 石油 伊朗

上一則

邁阿密會談 美特使稱具建設性克宮認無助於媾和

下一則

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

延伸閱讀

美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪

美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪
美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令

美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令
霸凌委內瑞拉 曝美國真面目

霸凌委內瑞拉 曝美國真面目
香港公司油船加勒比海遭美扣押 載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

香港公司油船加勒比海遭美扣押 載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇