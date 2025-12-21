我的頻道

邁阿密會談 美特使稱具建設性克宮認無助於媾和

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

中央社／佛羅里達州西棕櫚灘、莫斯科21日綜合外電報導
美國特使魏科夫表示，在佛州舉行的美國、歐洲和烏克蘭官員會談具建設性。(路透)
美國特使魏科夫表示，在佛州舉行的美國、歐洲和烏克蘭官員會談具建設性。(路透)

美國特使魏科夫表示，在佛州舉行的美國、歐洲和烏克蘭官員會談具建設性。但俄羅斯表示，歐洲和烏克蘭對美國方案所做調整無法提升達成和平的機會。

路透社報導，美國總統川普一直敦促烏克蘭與俄羅斯盡快達成終結這場近4年衝突的協議，但莫斯科希望保有所占領的烏克蘭領土，基輔則拒絕讓步。

魏科夫（Steve Witkoff）昨天與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）會面後，今天與川普顧問庫許納（Jared Kushner）一起跟烏克蘭和歐洲官員會談，隨後又與烏方首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團單獨會面。

魏科夫在社群媒體貼文中形容今天的會談「富有成效且具有建設性」，強調聚焦「烏克蘭、美國和歐洲之間的共同戰略途徑」。

他並未提及與俄羅斯方面的會談情況。

這次在邁阿密（Miami）的會談是美、俄、烏3方針對美國起草的20點終戰方案舉行的最新一輪協商。

魏科夫表示，美烏會談著重4大重點，包括20點方案的進一步調整、多邊安全保障框架、為烏克蘭設立的美國安全保障框架，以及促進烏克蘭經濟繁榮與重建的後續規劃。

魏科夫指出，協商特別聚焦於「時程表」和「後續行動的排序」。

美國、烏克蘭和歐洲官員本週稍早曾表示，安全保障內容有所進展。然而，目前仍不清楚這些條件是否能讓莫斯科接受。

魏科夫表示，「和平不僅必須是敵對行動的終止，更應為穩定的未來創造體面的基礎」。

但是根據6位熟悉相關情資人士，在邁阿密會談之前，美方情報持續顯示普丁尚未放棄奪取烏克蘭領土的企圖。

與此同時，普丁的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，歐洲和烏克蘭針對美國終結烏克蘭戰爭提案所作調整並未提升和平的可能性。

鄂夏柯夫在莫斯科對記者表示，歐洲和烏克蘭所作調整未能提升達成和平的機會。俄羅斯新聞機構引述他說：「這不是預測。」不過他也表示自己尚未看到具體提案的書面版本。

「我可以肯定，無論歐洲人或烏克蘭人已經提出、或正準備提出的建議，絕對無助於提升文件質量，也無助於增進實現長期和平的可能性。」

鄂夏柯夫於德米崔耶夫在佛州與魏科夫和庫許納會面之後發表這番言論。

克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）在其Telegram頻道發布鄂夏柯夫談話指出：「他（指德米崔耶夫）會帶回美國人從歐洲人和烏克蘭人那邊取得的一些訊息。」

烏克蘭 俄羅斯 佛州

