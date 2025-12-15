川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟回應軟弱，導致部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通。（美聯社）
歐盟回應軟弱，導致部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通。（美聯社）

歐盟遭美國總統川普毫不留情的抨擊，不僅使歐盟執委會內部出現裂痕，也讓歐洲各國領導人陷入分歧 。礙於正面對抗美國會殃及烏克蘭，歐盟在回應上毫無作為。

川普怒斥歐盟領導人「軟弱」 ，並發布國安戰略，主張在歐洲大陸「扶植抗衡勢力」，可見出他完全蔑視歐洲制度 ；川普政府高層已認為，歐盟組織和美國利益「敵對」，甚至走向「自毀文明」 。

英國金融時報引述官員報導 ，美國政府本月針對歐盟有計畫地抨擊，並拿長期以來不滿歐盟數位監管、永續法規及移民做法大作文章，引發歐盟執委會內部一片震驚，也對該如何因應產生分歧 。

知情人士透露 ，有人敦促歐盟執委會主席范德賴恩不要為了捍衛歐洲展開反擊 ，以息事寧人 ，並設法留住美國繼續為促進烏克蘭和平而努力。其他歐盟高層則對川普政府的狂轟濫炸卻沉默以對 ，感到憤慨不已 。

如此軟弱的回應，已促使部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通，等同挑戰過去由歐盟以27國整體身分和華府交涉的團結路線 。

德國總理梅爾茨上周四說：「如果川普無法認同歐盟機構，而這點看來相當明顯，那麼至少還有個別成員國，當然首推德國在內，可以繼續和他合作。」

義大利總理梅洛尼則將川普的新國安戰略視為對歐洲的警訊，並重申義大利對烏克蘭的支持 。她周日在羅馬一場政黨場合上廣泛談論各項議題，她說：「我們要一個對夥伴忠誠，但不隨人起舞的義大利 。」

梅洛尼意有所指地說，歐洲也不該聽任外界把自己描繪成「毫無用處的龐然大物」。她說：「歐洲是一個活生生的文明，它的存在不需要向任何人請示存在的正當性。」

川普對歐盟批評火力十足，但礙於烏克蘭和談還在進行，讓歐盟擔心回應會橫生枝節，畢竟基輔的命運大致取決於能否和美國保持合作 。這也迫使歐盟認定，為了替烏克蘭總統澤倫斯基著想，只得忍氣吞聲 。

知情人士告訴金融時報：「我們很難對澤倫斯基說：我們一路走來都支持你，但現在我們有更重要的事要處理，譬如永續法規和社群媒體罰款。』」

兩位知情人士向金融時報表示，澤倫斯基和北約（NATO）秘書長呂特上周要求范德賴恩，不要反擊川普的抨擊 。

