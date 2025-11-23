俄烏和平計畫觸烏克蘭多項紅線 川普：非最終方案

川普政府提出俄烏和平計畫，稱不論用什麼方式，都要結束戰爭。圖為川普（右）與普亭2025年8月在阿拉斯加進行美俄峰會後握手。(路透)

美國近日向烏克蘭 遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，並以感恩節前為底線時間，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普 22日表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它(戰爭)結束」。

綜合報導，川普政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓東部整個頓巴斯(Donbas)地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)等，觸及基輔多項「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基 對國民發表談話表示，基輔可能面臨在國家尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。

綜合路透等報導，在約翰尼斯堡G20峰會場邊，歐洲及其他西方領袖緊急磋商，試圖就川普要求烏克蘭在感恩節前同意這項28點俄烏和平方案一事，提出一致的因應立場。

西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界。同時，我們也很關切這項計畫有關對烏克蘭武裝部隊設限的建議，這將使烏克蘭暴露在未來遭受攻擊的風險之下。」

簽署這項聲明的包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟的領袖，也包括加拿大總理與日本首相。多國領袖表示，他們「樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平」，並認為美方提出的28點計畫「包含朝這個目標邁進的重要元素」。

聲明並指出：「因此，我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。」聲明強調，「與歐盟及北大西洋公約組織相關的要素在實施上，必須分別獲得歐盟與北約會員國的同意」。他們補充表示：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」

川普22日在白宮被媒體問及，這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案？他回答說「不是」，並再次強調，他希望達成和平。他說：「我們正試圖讓它(戰爭)結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」

「華盛頓郵報」引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於27日感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助，包括分享軍事情報。

川普21日曾表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。「在某個時間點，他(澤倫斯基)將必須接受他還沒接受的事」。

俄烏戰爭持續將近四年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普亭，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。