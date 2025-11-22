川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
美國向烏克蘭提出28點和平計畫，川普總統限烏克蘭在感恩節前答覆。（路透）
美國向烏克蘭提出28點和平計畫，川普總統限烏克蘭在感恩節前答覆。（路透）

俄烏戰火持續延燒，傳美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)提出28點和平計畫，美國白宮更施壓烏克蘭在感恩節之前簽署，否則將失去美國支持，美國總統川普21日證實希望烏克蘭接受美方提出的條件，指27日是合適的期限。

烏克蘭總統澤倫斯基則向全國發表談話，稱烏克蘭面臨艱難抉擇，不是失去尊嚴，就是冒險失去關鍵夥伴的支持。

華盛頓郵報報導指出，美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)20日向澤倫斯基提出白宮特使威科夫與俄羅斯特史德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)共同擬訂的28點和平協議。

報導表示，該計畫被揭露的內容觸及到不少烏克蘭的紅線，包括要求烏克蘭大幅裁軍、割讓俄國未占領的領土等；報導引述兩名官員指出，美國正釋出訊號，若基輔方面不盡快簽署這項提案，美國可能撤回對烏克蘭的支持。

美國限烏國一周內答覆和平計畫，但烏境戰事並未停歇。圖為頓內茨克前線的烏克蘭軍隊準...
美國限烏國一周內答覆和平計畫，但烏境戰事並未停歇。圖為頓內茨克前線的烏克蘭軍隊準備向俄軍陣地開砲。(路透)

對於提案中傳出要求烏克蘭割讓未失的領土，川普21日接受福斯廣播訪問時說，他認為烏克蘭很快會失去那些未被占領的領土；川普也幫俄國說話，指俄國不會再挑起戰火，且俄軍在俄烏戰場上已遭到重擊；川普也暗示烏克蘭之所以能在戰場上取得成功，是因為美國給予烏克蘭最精良的武器，不過他也稱讚烏克蘭軍隊非常勇敢。

另外，川普說，對俄國的制裁仍會繼續，他不打算撤回任何制裁。

對於烏克蘭接受和平計畫的期限，川普說，他過去設定過很多期限，通常如果事情進展良好，會延長期限，但他認為下周四是合適的時間點。

川普稍晚則向媒體說，澤倫斯基必須要喜歡這項提案，否則俄烏就要繼續打仗。

針對美國是否有可能撤回對烏克蘭的支持，川普沒有正面回答，川普說，澤倫斯基未來必須要接受某種條件，川普並提到他與澤倫斯基之前在白宮會面，他當面與澤倫斯基說，澤倫斯基沒有任何牌可以打；川普說，他認為澤倫斯基早該在1年前或2年前達成和平協議。

全國公共廣播電台(NPR)報導，俄羅斯總統普亭21日說，美國的和平提案可以作為和平協議的基礎，不過普亭也說俄國尚未與美國針對計畫的內容做實質討論，指這是因為美國還沒有得到烏克蘭的同意；普亭說，烏克蘭顯然反對這項提案，指烏克蘭和歐洲盟國仍幻想在戰場上擊敗俄國。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

