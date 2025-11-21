白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權

我的頻道

編譯中心／綜合報導
G20峰會本周末將在南非約翰尼斯堡登場，白宮20日澄清，美方不會出席G20正式會談。(路透)
20國集團(G20)峰會將在南非約翰尼斯堡登場，南非表示，美國改變原先抵制峰會的態度，盼以某種形式參與。不過，白宮20日澄清，美方不會出席G20正式會談，僅是派代表到場確認美國將接棒為明年主辦國，在這屆峰會結束時進行交接。

據法新社報導，華府先前宣布不會參加22日至23日舉行的G20峰會，原因是美國反對輪值主席國南非所設定的會議優先議題。南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)20日表示，已收到美國通知，「這份通知是關於(他們)改變主意及以某種形式參加峰會」。

對此，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日在記者會回應媒體提問表示，美方立場沒有改變，美國不會參加在南非舉行的G20會談。

她說，美方派出的代表僅是到場確認美國將成為明年G20會議的主辦國，在這屆峰會結束時進行交接，「他們並非到場參加(G20)正式會談」。

據報導，美國抵制這次G20峰會，與川普總統之前拒絕派官方代表出席在巴西舉行的氣候峰會(COP30)如出一轍。

南非將此次G20峰會主題設定為「團結、平等、永續」，重點是透過債務減免、融資措施，以支持開發中國家因應氣候變遷所引發的災害。

川普9月宣布，將在自己位於佛羅里達州邁阿密多羅(Doral)的高爾夫俱樂部，主辦明年G20高峰會議。

另外，日本首相高市早苗有關台灣議題的發言引發北京高度不滿，中國反制動作不斷。中國外交部20日回應時重申，中國總理李強在G20會議期間未安排與日本領導人會面，還說「請日方自重」。

G20含19個成員國，也包括歐洲聯盟(EU)與非洲聯盟(African Union)，這些成員輪流舉辦聚焦經濟政策的活動。美國是最具影響力的成員之一。

南非 G20峰會 白宮

