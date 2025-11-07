確保稀土原料 川普深化中亞5國經濟聯繫 踏入中俄後院「挖礦」

我的頻道

編譯陳韻涵、劉忠勇／綜合報導
川普總統(左二)6日在白宮與中亞五國元首舉行高峰會。(美聯社)
在美國積極尋找稀土原料進口代替國之際，川普總統6日在白宮接待五個中亞國家的領袖，希望深化與中亞五國的經濟和安全聯繫，同時在中國和俄羅斯這個「後院」爭取影響力。

川普在6日晚間舉行的峰會上，會晤哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克官員。

這次場合旨在紀念「C5+1」合作機制成立10周年。這是美國總統首次在白宮主辦此對話機制的高峰會。前總統拜登曾於2023年在紐約舉辦類似會議。

塔吉克總統拉赫蒙(Emomali Rahmon)在工作晚餐時強調，該國有非常豐富的礦產資源，並指出該國地理位置夾在俄國和中國之間，使塔吉克與美國建立合作關係更為重要。

川普的特使威科夫6日表示哈薩克可能加入「亞伯拉罕協議」，該協議旨在與以色列關係正常化。

川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布，他與哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)對話。

哈薩克自1992年起便與以色列建立外交關係，如今宣布加入以色列與阿拉伯和穆斯林多數國家之間的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，其簽署國包括巴林、摩洛哥、蘇丹和阿拉伯聯合大公國。

該協議是川普第一個任期內的指標性外交成就，他希望有更多國家加入。川普在社群發文中寫道，「還有更多國家正試圖加入這個『實力』俱樂部(club of STRENGTH)。」

俄羅斯和中國最近和中亞互動頻頻。俄總統普亭上月出席在塔吉克舉行的中亞峰會，中國國家主席習近平則於6月訪問哈薩克，與五國領導人商談擴大「一帶一路」基礎建設投資合作。

歐盟領袖今年4月在烏茲別克舉行的首屆「歐盟－中亞」峰會上，和這幾個前蘇聯成員國簽署戰略夥伴協議，包括總額高達1200億歐元(約1385億美元)的投資計畫，涵蓋交通基礎建設、攸關國安的礦產和能源等領域。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中亞各國領袖積極尋求分散經濟與安全依賴，以免因西方對莫斯科祭出大規模制裁而承受連帶風險。

副國務卿藍道在本周高峰會前訪問中亞兩大經濟體哈薩克和烏茲別克。他在哈薩克首都阿斯塔納會見總統托卡葉夫，討論能源、攸關國安的礦產、交通與物流等「互利合作的潛力」。藍道並在烏茲別克與官員會談，討論經濟和安全議題。

北京管制稀土及其他攸關國安的礦產出口後，華府加緊接觸這個古代的絲路之地，各國也掀起尋找替代供應來源的競賽。

盡管如此，中亞五國和華府的互動仍是一場牽制的角力。美方若進一步施壓，要求防止俄制逃避制裁，中亞五國將陷入兩難，因俄羅斯仍是中亞重要的安全夥伴和經濟支柱，也是數以百萬計移工賺取外匯的主要目的地。

川普政府近來正協助美國企業Cove Capital LLC爭取在哈薩克取得全球最大未開發鎢礦之一的開採權。另據報導，該公司也和烏茲別克礦業部簽署協議，展開「具潛力礦區的地質勘探作業」。

川普總統(左四)6日在白宮與中亞五國元首舉行高峰會。(歐新社)
