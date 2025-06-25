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川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

停火內幕／美說服以色列後 請卡達與伊朗斡旋

編譯陳韻涵／綜合報導
卡達在近年的以哈戰爭及以伊戰爭裡，都扮演了居間調解角色。圖為今年5月川普總統（右）訪問卡達，國王哈米姆（左）出面接待。（美聯社）
卡達在近年的以哈戰爭及以伊戰爭裡，都扮演了居間調解角色。圖為今年5月川普總統（右）訪問卡達，國王哈米姆（左）出面接待。（美聯社）

伊朗攻擊卡達境內的美軍基地後，卡達公開堅持維護其自衛權；但私底下，卡達已協助斡旋以色列和伊朗停火。

紐約時報報導，卡達官員23日開記者會譴責伊朗發射飛彈，攻擊卡達首都多哈(Doha)郊外沙漠的烏代德美軍空軍基地(Al Udeid Air Base)。

卡達外交部發言人安薩里(Majed al-Ansari)宣布，卡達有權做出回應，並呼籲以色列與伊朗談判停火。

不過，卡達促成以伊停火，且在幕後悄悄與兩國政府和以色列的盟友美國接觸。

知情外交官透露，川普告知卡達國王塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)，以色列同意美國的停火提案後，卡達官員代表川普政府與伊朗交涉。

匿名外交官表示，川普請卡達協助說服伊朗，而卡達總理兼任外交部長穆罕默德．阿勒薩尼(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)於23日晚與伊朗領袖通話之際，說服伊朗同意停火提議。

白宮匿名資深官員透露，塔米姆在停火談判中發揮作用。停火協議24日清晨生效，時至傍晚仍持續。

2013年到2015年擔任英國駐卡達大使的霍普頓(Nicholas Hopton)表示，卡達政府迅速從捍衛回應權轉變為調解人的角色，凸顯卡達早已縝密策畫。

霍普頓表示，卡達的危機處理方式，凸顯這個富裕的波斯灣酋長國重視與美國的關係，「川普希望緩和局勢，而卡達助他實現」。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)的中東與北非計畫主任瓦基爾(Sanam Vakil)表示，「卡達能夠承受攻擊，同時展現務實」。

美國支持以色列，並於21日上午空襲伊朗的核設施後，伊朗攻擊美軍在卡達的烏代德空軍基地作為報復。

卡達參謀首長聯席會議副主席哈吉里(Shayeq bin Misfir Al Hajri)表示，卡達事先知道烏代德空軍基地會被攻擊，幾乎所有飛彈都被攔截。

卡達外交部24日召見伊朗駐多哈大使，但未宣布任何懲罰伊朗的措施。

過去兩周，卡達和其他波斯灣國家關注以伊戰爭的進展，擔心戰事升級可能讓伊朗瞄準他們的戰略能源資源，影響其重要收益。

若伊朗政府鎖定波斯灣地區的美國士兵，攻擊美軍在卡達的基地不太可能導致局勢升級，也不會傷害伊朗與其他波灣國家近年來不斷惡化的關係。 

整體而言，卡達與伊朗的關係比多數波灣國家更密切。

加薩前年10月爆發戰爭以來，卡達持續主導斡旋以色列和伊朗支持的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的工作號人緩解緊張情勢。

卡達在近年的加薩戰爭及以伊戰爭裡，都扮演了居間調解角色。圖為卡達國王哈米姆。（美...
卡達在近年的加薩戰爭及以伊戰爭裡，都扮演了居間調解角色。圖為卡達國王哈米姆。（美聯社）

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