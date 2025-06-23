川普得意太早？「午夜之槌」天價帳單、伊朗鈾蹤成謎

美國空軍B-2轟炸機。（路透）

川普 總統在下令美軍襲擊伊朗 核設施後，高調宣稱已「徹底摧毀」伊朗核計畫，然而，高濃縮鈾的去向不明，國際權威機構已經逾一周無法核實它的具體位置。川普有可能得意得太早，伊朗的核野心雖然受挫，卻未完全終結，更令人擔心的是，德黑蘭可能不再接受國際監督，繼續研發核彈，美國和世界仍面臨潛在威脅。

伊朗最高領袖哈米尼已連續11天未公開露面，但分析師認為他仍大權在握。儘管俄羅斯和中國未提供支援，且伊朗的代理人網絡近期遭削弱，德黑蘭仍可能採取不對稱手段報復美國。

目前跡象表明，美伊均試圖避免事態升級為全面戰爭。但彭博分析，衝突不太可能就此結束。伊朗的回應可能具有針對性，經過精密計算，既展現反抗資態，又不至於招致美國的更猛裂打擊。

倫敦智庫Bourse & Bazaar Foundation執行長巴曼蓋利吉（Esfandyar Batmanghelidj）指出，美國空襲的目標是伊朗核設施，而非伊朗領導層、軍事基地或關鍵基礎設施，暗示川普並不以政權更迭為目的。

●伊朗政權無替代方案

以色列 官員公開呼籲伊朗民眾推翻神權政府、川普周日也貼文暗示伊朗可能需要新領導層，但現階段沒有跡象顯示，德黑蘭的統治鬆動。

伊朗總統裴澤斯基安的前顧問、經濟學家雷拉茲（Saeed Laylaz）說，國內的民族主義仍支撐政權，因為看不到可行的替代方案。

伊朗民眾多半不參與示威活動，但對政府展開整頓或推動改革仍有深切的期待，近年反政府抗議活動愈發頻繁，但以色列和美國聯手空襲，反而激發民眾反外國干涉情緒，類似1979年伊斯蘭革命前的氛圍。

前中情局資深中東分析師亞緒爾（William Usher）表示，目前沒看到證據顯示，軍方、商界或民間有組織性的反抗。

伊朗神權機構仍有反擊之策：這是一個中等收入的國家，擁有豐富的石油儲備、強大的網攻能力，以及仍有能力製造混亂的武裝代理人網絡。如果伊朗採取前所未有的舉措關閉荷莫茲海峽，可能擾亂全球油市，導致國際原油價格飆至每桶130美元。

歐洲外交關係委員會伊朗專家格蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）警告，伊朗針對美國的報復將依據美國造成的損害程度高低，迅速且多層次地展開。

●午夜之槌的成本昂貴

美軍參謀長聯席會議主席凱恩表示，有超過125架美國軍機參與這次的「午夜之槌」任務。其中包括七架B-2前往伊朗，每架配備兩名機組人員。他還證實這次的打擊組合包括美國潛艦，對伊朗目標發射了30枚戰斧巡弋飛彈，並指出還有第四代與第五代戰機參與。

這次任務的確切花費還沒有統計出來，不過，有些數據可以參考：每架B-2轟炸機價值超過20億美元，一架F-35約1億美元，尼米茲級航空母艦卡爾文森號造價45億美元，另外，戰斧飛彈每枚約200萬美元，而碉堡剋星GBU‑57的研發成本傳出是5億美元，總量約20顆，均攤下來每枚2500萬美元。

等帳單統計出來，可能是驚人的天文數字。相較於2020年以無人機刺殺蘇雷曼尼，加上支援體系，耗資約900萬美元，以及2017年對敘利亞發射戰斧飛彈59枚共花費1.2億美元，午夜之槌的效益還有待討論。