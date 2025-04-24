美逼「退讓」換和平 烏克蘭：俄羅斯全面停火再談

烏克蘭總統澤倫斯基22日在基輔舉行記者會，宣布反對烏克蘭領土克里米亞被割讓給俄國，致使美國領頭的和平協商暫告破裂。(美聯社)

川普 總統與范斯副總統23日堅稱烏克蘭必須做出退讓，才能確保和平；烏國總統澤倫斯基 回拒，要求俄羅斯必須先接受全面停火，接下來才能依據倫敦會談，與俄國 談和。美方希望能盡快解決俄烏戰爭。

華盛頓郵報報導，澤倫斯基22日表示，基輔絕不會承認克里米亞是俄國領土。川普23日在真實社群(Truth Social)貼文譴責澤倫斯基是在「吹牛」；川普說，澤倫斯基可以選擇和平，不然就再打個三年，直到輸掉整個國家；目前很接近達成協議了，「沒牌可打」的澤倫斯基此刻應該達成協議。

川普貼文不久之前，范斯才警告說，假如沒能很快達成進展，白宮可能拋棄自己提出的和平協議，袖手不管。

澤倫斯基23日快入夜回應表示，一整天感到「五味雜陳」，只是烏克蘭依舊感謝夥伴國；他表示，希望美國能遵守過去的決定，意思指的是川普第一次當總統時宣布，拒絕承認俄國擁有克里米亞主權。

2018年，時任國務卿的龐培歐(Mike Pompeo)宣言指出，克里米亞是「被武力攫奪的領土，違反國際法」。

美方上周提案，顯然放任俄國現占有的烏克蘭20%領土，同時拒絕讓烏方加入北約組織(NATO)，也不給安全保障；華府另提議，美國承認克里米亞主權歸俄國所有，另解除美國對俄國的制裁。川普23日貼文說，澤倫斯基雖然發話，華府並不強求烏國承認俄國擁有克里米亞主權。

烏克蘭23日稍早表示，沒能公開達成停戰，拒絕就領土退讓而談判；歐洲官員原本23日要在倫敦接見烏國高階代表團，但美方高層突然取消參加，歐洲不得不調降會談的重要性。

烏克蘭代表團抵達倫敦之後，澤倫斯基再度強調必須全面停火，另指出俄國發動無人機攻擊，命中第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)一輛工廠工人搭乘的巴士，造成9人死亡、數十人受傷。澤倫斯基表示，烏國堅持要立即、全面、無條件的停火，烏方另有準備，立即至少就民用標的物停止攻擊，也早就說過；拯救人命最為優先，這一點應該與全體盟友目標相同。